Más denuncias por daños ocasionados por los baches de la autovía A-52 en Sanabria: "Es peligrosísimo"

Un vecino del municipio de Robleda-Cervantes, en Sanabria, presentaba esta mañana del 10 de febrero una denuncia a la Unidad Provincial de Carreteras por el pinchazo ocasionado en su vehículo. Esta denuncia amplía la ya presentada ante el cuartel de La Guardia Civil de Puebla de Sanabria, la tarde del lunes.

El pinchazo se produjo el 30 de enero sobre las 9.00 horas, cuando circulaba por la autovía A-52 Rías Bajas, en el tramo entre el kilómetro 92 y 188, prácticamente entre la provincia se Zamora y Ourense. Como conductor habitual de está ví, el conductor denuncia lo complicado de circular esquivando los baches bastante peligrosos.

Se percató de los daños en la rueda unos días después al ver el abultamiento y al observar más detenidamente apreció un agujero significativo en el caucho. La avería le costó 300 euros al tener que cambiar las dos ruedas.

El Estado de la carretera ha arrojado decenas de aveias por pinchazos y reventones en las últimas semanas. El denunciante señala que a causa del agua y la nieve prácticamente no se ven los baches hasta que estás dentro. La medida ha sido señalizar con conos los baches y no todos y restringir la circulación a un solo carril en algunos tramos de la autovía en ambos sentidos.