La Coral Tierras Altas y Carlos Núñez homenajean a Miguel Manzano

La inauguración de la exposición homenaje a "Miguel Manzano, el legado de una tradición", organizada por el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, unió las voces de la Coral Tierras Altas de Sanabria y Carballeda y la música del reconocido gaitero Carlos Núñez para interpretar "Ramo Verde". La exposición inaugurada este domingo en la sala de exposiciones del Castillo resume la labor de recopilación de este estudioso "referente de la música de Zamora y de otros lugares". Esta exposición se fraguó en vida de Miguel Manzano que "supo de ella" en reconocimiento al mejor musicólogo del siglo XX en España.

Gregorio Díez hizo especial referencia al cancionero del folklore zamorano de los años 70, "en aquella época que no era fácil trabajar, y Miguel hizo ese cancionero porque tenía la convicción de que había que hacerlo, sin ayudas y sin subvenciones, con su propio esfuerzo y pagándose la gasolina". El cancionero "lo sufragó él" recopilando la riqueza comarcal y el estudio teórico y su clasificación forman parte de la información de la exposición.

Después de una década recopilando el cancionero zamorano y de publicar un tomo con 1.095 obras le llegó financiación y "la posibilidad de hacer el cancionero de León", iniciado con Ángel Barja y que consta de seis tomos.

Sanabria "tiene una deuda con el musicólogo", que pasó largas temporadas en la comarca recorriendo numerosos pueblos. De ese millar de piezas del Cancionero Zamorano, 241 son esta comarca del noroeste zamorano, 115 se recogieron en Sanabria y 126 en Carballeda.

El cancionero de Burgos consta de siete tomos, y en Salamanca no llegó a hacer un cancionero general pero sí importantes trabajos sobre el folklore salmantino y fue profesor de la cátedra de etnomusicología del Conservatorio Superior de Salamanca.

El alcalde de Puebla, José Fernández Blanco, señaló tres personajes centrales en esta muestra "de reconocimiento a la labor de Miguel Manzano". Aludió al propio Miguel Manzano y su reconocimiento a su contribución a la recopilación de la cultura y música tradicional de Zamora y León. En segundo lugar señaló al presidente de Ledo del Pozo, Fernando Regueras, y "la labor que hace de investigación cultural de Benavente y comarca". En ese ámbito comarcal, Fernández concretó la última intervención en la restauración del Túmulo funerario de Rionegro del Puente.

El director de la Coral y responsable musical de Ledo del Pozo, Gregorio Díez, como alma máter de la Coral, "es ese imprescindible alguien que las dirija, alguien que las lleve, alguien que las impulse, alguien que esté todos los fines de semana ensayando cosas". En esta presentación, aludió a un invitado inesperado pero bien recibido, el músico y gaitero Carlos Núñez.

Y la casualidad unió la suspensión de la inauguración el sábado por el temporal, una visita particular de Carlos Núñez a la villa el domingo y el ensayo previo, en el edificio consistorial, de la actuación de la Coral para preparar su breve actuación en la sala de exposiciones. Las voces polifónicas del veterano coro y el reconocido músico gallego prepararon en 15 minutos una pieza, "Ramo Verde". Una vez más, la grandeza personal de este músico de reconocimiento mundial se une a las voces locales.

Carlos Núñez se refirió a esa estrecha relación entre las provincias de Zamora y Orense. Destacó que "la tradición sigue viva, tenéis esa sensibilidad para todo esto y, además, un homenaje a Miguel Manzano que a lo mejor puede que sea más conocido en los próximos años, de lo que fue conocida su obra. Es una obra que ha situado a Zamora en el centro de todas las músicas tradicionales de España". "Yo que nací en Galicia, vivo en la costa, Miguel Manzano nos descubrió que Zamora entiende a Galicia, entiende a Asturias, entiende a Portugal, entiende a León. Zamora es el centro". Acto seguido llamaron desde la exposición a Diana, hija de Miguel Manzano, en un ambiente "muy solemne, todos muy concentrados, a punto de cantar con un coro maravilloso". "Ronda Sanabresa" y "Ramo Verde".