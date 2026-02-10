Los "caballeros de la miel" de brezo conquistan París

La miel "Los Caballeros" de Muelas de los Caballeros y Donadillo se ha alzado con la medalla de oro en los Global Honey Stars 2026 de París, fallados el pasado mes de enero, en la categoría de mieles de brezo. Es el primer año que Rafael Calvete Prieto presenta esta variedad monofloral al certamen parisino, con este gran resultado.

La producción es muy limitada en esta primera experiencia, apenas se obtiene un kilo procedente de los brezales "que se ha vendido muy bien", como afirma Rafael Calvete. Los colmenares están distribuidos entre Muelas de los Caballeros y Donadillo, zonas de vegetación de bosque y monte bajo. En ediciones anteriores había participado con una selección de miel de bosque. Se tienen en cuenta los análisis de factores y porcentaje de pole,n pero también factores organolépticos: aroma, textura, sabor, color, etc.

El consumo de proximidad es el principal mercado para las pequeñas producciones de miel, "vecinos, amigos y se difunde mucho por las redes sociales". El pasado año participó en la feria Meliza de Zamora "y este año también participaremos". En esta última campaña ha ampliado un poco la variedad de productos con polen y propóleo.