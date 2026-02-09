Padornelo, el pueblo zamorano que roza el medio metro de nieve
Padornelo acumula en sus calles más de 40 centímetros de nieve. La sucesión de borrascas ha terminado por cubrir calles, tejados y campos de este pueblo donde desde hace dos semanas "no vemos el sol".
"El agua es la vida y la nieve es la sangre del campo", con esta frase Francisco Silva resume las nevadas que han acumulado 40 centímetros de nieve en las calles de Padornelo. La agricultura y la ganadería tienen esa estrecha dependencia de la nieve de las montañas.
Un domingo de tregua con rayos de sol en la Baja Sanabria se traduce en una nieve fina y persistente, casi imperceptible, en la portilla del Padornelo. Desde hace una par de semanas "no vemos el sol". Lluvia y nieve, nieve y lluvia.
Los 40 centímetros son casi un metro al pie de las casas y puertas. Palas y cepillos adornan los escalones de piedra de cantería. La calle donde viven los contados vecinos está accesible gracias a la limpieza municipal, pero más de medio metro de nieve marca la barrera para andar o pasear por el pueblo.
Paco Silva se afana con la pala para retirar toda la nieve que ha caído a la puerta de su casa, muy cercana a la carretera nacional N525, para evitar que cuando la nieve se derrita y se filtre a la casa. Las ruedas del carro que adornan el jardín están prácticamente cubiertas, su indicativo para saber cuánta nieve ha caído.
La nieve causa muchos daños en los canalones que se instalaron en las viviendas más nuevas o renovadas. El peso de la nieve los acaba deformando y hasta arrancando. El otro peligro en las calles es el hielo, a primera hora cayó algo de helada, los pingones de hielo cuelgan de los tejados goteando.
El agua da vida a las 13 fuentes urbanas y de su entorno, jalonan el camino de los peregrinos. La más frecuentada es la situada en la travesía de la carretera, donde incluso un 8 de febrero se para una autocaravana. A cuenta gotas pasan los vehículos, el coche de a Guardia Civil, las quitanieves, el vehículo de mantenimiento. Padornelo, un invierno más, es el nivómetro de la provincia de Zamora.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alcañices abrirá el centro comercial más grande de la Raya
- La industria quesera en Zamora, obligada a importar la leche de cabra ante la falta de productores
- El embalse de Ricobayo roza el lleno: Abierto un aliviadero ante el aumento de las avenidas
- Corta a Gabilondo que esto es gordo': Memoria de uno de los accidentes de tren más impactantes de Zamora
- El llamamiento de un conductor tras recibir un golpe en su coche en Morales: 'Tienes 24 horas o...
- Recta final del proceso de caducidad de la central de Villalcampo: inspección y presentación de alegaciones
- Conductores denuncian riesgo de accidente en la autovía A-52 en Sanabria por socavones
- Leonardo deja varias carreteras afectadas por balsas de agua en la provincia