Padornelo, el pueblo zamorano que roza el medio metro de nieve

"El agua es la vida y la nieve es la sangre del campo", con esta frase Francisco Silva resume las nevadas que han acumulado 40 centímetros de nieve en las calles de Padornelo. La agricultura y la ganadería tienen esa estrecha dependencia de la nieve de las montañas.

Un domingo de tregua con rayos de sol en la Baja Sanabria se traduce en una nieve fina y persistente, casi imperceptible, en la portilla del Padornelo. Desde hace una par de semanas "no vemos el sol". Lluvia y nieve, nieve y lluvia.

Los 40 centímetros son casi un metro al pie de las casas y puertas. Palas y cepillos adornan los escalones de piedra de cantería. La calle donde viven los contados vecinos está accesible gracias a la limpieza municipal, pero más de medio metro de nieve marca la barrera para andar o pasear por el pueblo.

Paco Silva se afana con la pala para retirar toda la nieve que ha caído a la puerta de su casa, muy cercana a la carretera nacional N525, para evitar que cuando la nieve se derrita y se filtre a la casa. Las ruedas del carro que adornan el jardín están prácticamente cubiertas, su indicativo para saber cuánta nieve ha caído.

La nieve causa muchos daños en los canalones que se instalaron en las viviendas más nuevas o renovadas. El peso de la nieve los acaba deformando y hasta arrancando. El otro peligro en las calles es el hielo, a primera hora cayó algo de helada, los pingones de hielo cuelgan de los tejados goteando.

El agua da vida a las 13 fuentes urbanas y de su entorno, jalonan el camino de los peregrinos. La más frecuentada es la situada en la travesía de la carretera, donde incluso un 8 de febrero se para una autocaravana. A cuenta gotas pasan los vehículos, el coche de a Guardia Civil, las quitanieves, el vehículo de mantenimiento. Padornelo, un invierno más, es el nivómetro de la provincia de Zamora.