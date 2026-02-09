El mal estado de la N-122, en Aliste, origina una docena de siniestros de tráfico en la última semana

La carretera Nacional 122 (Itinerario Europeo 8 de Helsinki a Oporto) se ha convertido en un auténtico "camino de la muerte" que pone cada día en grave peligro las vidas de sus usuarios en el tramo que va desde la variante de Zamora (Guimaré) hasta la frontera portuguesa en el Puente Internacional sobre el río Manzanas en San Martín del Pedroso y Quintanilha, originándose decenas de siniestros de tráfico a lo largo de la última semana a causa de su gravísimo deterioro.

Así lo han denunciado a lo largo del fin de semana autoridades, vecinos y usuarios de la comarca de Aliste y de la región lusa de Tras os Montes y Alto Douro que consideran "una irresponsabilidad total del Estado y muy en concreto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del ministro Oscar Puente, mantener en tan lamentable estado de conservación y mantenimiento una de las carreteras más transitadas y peligrosas de la provincia de Zamora".

Los alistanos y trasmontanos que han tenido que circular a lo largo de la última semana entre Quintanilha y Zamora han sido testigos directos de una situación lamentable y tercermundista con una calzada en una penosa situación donde los baches se cuentan por cientos.

Baches en la carretera N-122 / Ch. S.

El tramo en peor estado se localizaba entre el cruce de Gallegos del Río (El Sierro) y la variante de Fornillos de Aliste, donde en el carril derecho, dirección natural Zamora-Portugal, era tal el número de hoyos que resultaba materialmente imposible esquivarlos ni aun yendo veinte kilómetros por hora.

Vecinos de la zona afirmaban ayer haber contabilizado más de 14 siniestros con reventones de ruedas, la mayoría en automóviles, pero también en camiones, trailers portugueses de transporte internacional, teniendo que intervenir incluso la Guardia Civil.

Henrry Nieves, conductor profesional y nuevo taxista venezolano de Fonfría ha sido testigo directo de la grave situación: "Mucho ojo, pendientes y mucho cuidado los que circulen por la Nacional 122, muchos huecos en la carretera. Anoche me tocó ir a buscar a una familia que en el recorrido se explotó un neumático al caer en un hueco. Gracias Dios solo fue un susto y un mal rato, sin embargo, las condiciones están presentes para que ocurran tragedias".

En la mañana del viernes la Dirección General de Carreteras se dedicó a bachear algunos tramos. Sin embrago los numerosos baches, hoyos de gran profundidad, seguían ayer causando estragos en zonas como la propia la travesía de Alcañices: frente al Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación Virgen de la Salud, en la bajada hacia el río Angueira y frente al Disco Rojo y la Comisaría de la Policía de Fronteras.

Baches en la carretera N-122 / Ch. S.

Si los baches son una auténtica temeridad para coches y camiones el caso es aún más preocupante para los motoristas pues al tratarse de hoyos muy profundos y con bordes cortados en vertical de pillar uno sería imposible mantener la estabilidad de la moto: "Esto si no lo ves no lo crees. Vas con el coche y pillas el bache y desgracias una rueda, pero si vas con una moto y pillas el hoyo te matas. Yo hacía mucho tiempo que no veía una carretera tan abandonada de la mano de Dios".

Españoles y portugueses culpan directamente de la grave y preocupante situación al Ministerio de Transportes y Movilidad: "No han sido capaces de reconvertir la Nacional 122 en Autovía lo cual es una tomadura de pelo, pero es de Juzgado de Guardia que no sean capaces de mantener siquiera la capa de rodadura en unas mínimas condiciones de estabilidad para garantizar la seguridad vial. Esto más que una carretera nacional parece un camino de cabras".

Es tal el malestar que los afectados sentencian que "ahora mismo la carretera N-122 es la syfre un peor estado de conservación de toda la comarca alistana, hay muchos caminos de concentración parcelaria que siendo de tierra están en mejor estado y ofrecen más garantías a la hora de transitar por ellos que la Nacional 122".

Alistanos y trasmontanos aseveran que de no tomarse medidas "más pronto que tarde se producirá un accidente con muertos y los responsables serán directamente quienes tienen el deber y la obligación de su mantenimiento y mejora el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y al ministro Oscar Puente. Pasó la tragedia con los trenes en Adamuz y pasara con la Nacional 122 en Aliste. Les preocupan más estar dando la nota en las televisiones que la vida de las personas".