Localizados en buen estado dos hombres desaparecidos en El Pego y Brime de Urz

La Guardia Civil de Zamora ha localizado este lunes a dos varones cuya desaparición había sido denunciada en las localidades zamoranas de El Pego y Brime de Urz, tras activar sendos dispositivos de búsqueda que concluyeron con éxito en ambos casos.

La desaparición en El Pego

El primero de los avisos se recibió a las 14:00 horas, cuando un familiar alertó de que un hombre no había regresado a su domicilio en El Pego tras acudir al centro de salud. Una vez confirmada la desaparición, la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora activó un dispositivo de búsqueda DByLDES, dirigido y coordinado por la capitán jefe de la Compañía de Zamora, con la participación de varias patrullas de Seguridad Ciudadana.

Apenas media hora después, sobre las 14:30 horas, una de las patrullas localizó al desaparecido paseando por una de las calles de la localidad. El varón manifestó encontrarse en buen estado y no precisar asistencia sanitaria, por lo que el operativo fue desactivado.

El caso de Brime de Urz

El segundo aviso se produjo a las 14:40 horas, al comunicarse la desaparición de otro varón en Brime de Urz, que había salido a pasear y no había regresado a su domicilio. En este caso se desplegó un operativo en el que participaron varias unidades de Seguridad Ciudadana y del SEPRONA, bajo la coordinación del teniente jefe de la Compañía de Benavente.

A las 15:35 horas, la persona fue localizada por una de las patrullas en una viña próxima a la localidad, junto a la carretera ZA-P-1510, donde recibió asistencia sanitaria.

Desde la Guardia Civil se ha informado de que en ninguno de los dos casos fue necesario activar medios adicionales como helicóptero, Grupo Cinológico, USECIC o PEGASO, debido a la rápida localización de ambas personas.