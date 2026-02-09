Localizados en buen estado dos hombres desaparecidos en El Pego y Brime de Urz
La Guardia Civil activó operativos de localización que se resolvieron con rapidez, sin necesidad de emplear medios aéreos ni especializados
La Guardia Civil de Zamora ha localizado este lunes a dos varones cuya desaparición había sido denunciada en las localidades zamoranas de El Pego y Brime de Urz, tras activar sendos dispositivos de búsqueda que concluyeron con éxito en ambos casos.
La desaparición en El Pego
El primero de los avisos se recibió a las 14:00 horas, cuando un familiar alertó de que un hombre no había regresado a su domicilio en El Pego tras acudir al centro de salud. Una vez confirmada la desaparición, la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora activó un dispositivo de búsqueda DByLDES, dirigido y coordinado por la capitán jefe de la Compañía de Zamora, con la participación de varias patrullas de Seguridad Ciudadana.
Apenas media hora después, sobre las 14:30 horas, una de las patrullas localizó al desaparecido paseando por una de las calles de la localidad. El varón manifestó encontrarse en buen estado y no precisar asistencia sanitaria, por lo que el operativo fue desactivado.
El caso de Brime de Urz
El segundo aviso se produjo a las 14:40 horas, al comunicarse la desaparición de otro varón en Brime de Urz, que había salido a pasear y no había regresado a su domicilio. En este caso se desplegó un operativo en el que participaron varias unidades de Seguridad Ciudadana y del SEPRONA, bajo la coordinación del teniente jefe de la Compañía de Benavente.
A las 15:35 horas, la persona fue localizada por una de las patrullas en una viña próxima a la localidad, junto a la carretera ZA-P-1510, donde recibió asistencia sanitaria.
Desde la Guardia Civil se ha informado de que en ninguno de los dos casos fue necesario activar medios adicionales como helicóptero, Grupo Cinológico, USECIC o PEGASO, debido a la rápida localización de ambas personas.
