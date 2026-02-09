La Junta mantiene el nivel 2 de emergencia por crecidas, ya sin riesgo de nevadas en Zamora

La Junta de Castilla y León acaba de desactivar el nivel 2 del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) por nevadas, aunque mantiene el dispositivo del Inuncyl a tenor de la situación hidrológica todavía podría dar lugar a situaciones de riesgo.

Así lo ha determinado el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopy) de Zamora tras la reunión mantenida este lunes en el que se ha valorado "la mejora de la situación" por nevadas que únicamente mantienen limitaciones al tráfico en la subida desde San Martín de Castañeda hasta la Laguna de Peces, junto a pequeños desprendimientos en taludes que han sido despejados por las cuadrillas de conservación.

Los continuos episodios meteorológicos adversos que la provincia viene sufriendo en los últimos días posan desde hoy su atención en el estado de los ríos, ante una situación hidrológica que continua registrando niveles muy altos en todos los ríos zamorano.

El estado del Duero continúa siendo el más preocupante, con un caudal que a su paso por Toro registra 1.121,27 metros cúbicos por segundo con un nivel de 5,43 metros que obliga a mantener el aviso naranja, según los últimos datos aportados por el Sistema Automático de Información Hidrológica del Duero (SAIHDuero). Unos niveles que se aproximan a la ciudad de Zamora, donde ya se registra un caudal de 1.062,45 m3/s con 2,35 metros de nivel de agua.

Precisamente, el desbordamiento del Duero ha obligado a cortar la carretera cortada la carretera A-P-2102 que une la N-122 con la Granja Florencia.

El Órbigo ya ha empezado a bajar de nivel en Manganeses de la Polvorosa, manteniendo su altura en Santa Cristina de la Polvorosa, y el Tera se mantiene estable en Camarzana de Tera y ha empezado a descender su caudal en Mózar de Valverde.

Jornada sin incidencias

Durante el encuentro presidido por el delegado territorial Fernando Prada con el resto de administraciones, se ha informado de la normal apertura de los diferentes servicios de la administración autonómica. No se han registrado incidencias ni en los centros educativos ni en los sanitarios, y todos los servicios administrativos permanecen abiertos.

Además, a las 10.30 horas se ha reunido la Comisión Territorial de Coordinación de la Delegación, en la que están representados todos los servicios de la Junta, cuyos responsables ya fueron alertados la semana pasada, en previsión de posibles sucesos adversos que puedan precisar su intervención, que no ha sido necesaria por el momento salvo para garantizar la vialidad.