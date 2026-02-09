Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juana Ruiz, la vecina más longeva de Villaescusa cumple hoy el siglo de vida

La anciana celebra el cumpleaños rodeada de su familia y las águedas le entregan un ramo de flores

Juana Ruiz Cirión, la vecina más longeva de Villaescusa cumple el siglo | CEDIDA

I. G.

Cien años contemplan a Juana Ruiz Cirion, la vecina más longeva de Villaescusa. Nacida el 9 de febrero de 1926, la señora Juana atesora un admirable y lozano estado con un siglo de vida que hoy cumple entre el cariño de su familia y sus vecinos.

Comida familiar para celebrar los cien años de Juana Ruiz

Comida familiar para celebrar los cien años de Juana Ruiz / Cedida

Casada con Félix, ya fallecido y quien fuera un reconocido esquilador de ovejas, el matrimonio tuvo dos hijos, José Luis y María Félix; seis nietos: Juan, Félix, Héctor, Teresa, Daniel y Álvaro; y cinco biznietos: Sara, Giovanni, Katia, Aroa y Guzmán. Juana ha celebrado con su familia los cien años, rodeada de recuerdos y cariño.

Noticias relacionadas

Las águedas entregan un ramos de flores a Juana Ruiz

Las águedas entregan un ramos de flores a Juana Ruiz / Cedida

Las águedas de Villaescusa también han felicitado a su centenaria vecina con una vista a su casa, donde la entregaron un ramo de flores y le cantaron el cumpleaños feliz. Un encuentro vivido con emoción por todas las presentes, especialmente la homenajeada que agradeció con su eterna sonrisa el detalle de sus compañeras.

