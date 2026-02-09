Juana Ruiz, la vecina más longeva de Villaescusa cumple hoy el siglo de vida
La anciana celebra el cumpleaños rodeada de su familia y las águedas le entregan un ramo de flores
I. G.
Cien años contemplan a Juana Ruiz Cirion, la vecina más longeva de Villaescusa. Nacida el 9 de febrero de 1926, la señora Juana atesora un admirable y lozano estado con un siglo de vida que hoy cumple entre el cariño de su familia y sus vecinos.
Casada con Félix, ya fallecido y quien fuera un reconocido esquilador de ovejas, el matrimonio tuvo dos hijos, José Luis y María Félix; seis nietos: Juan, Félix, Héctor, Teresa, Daniel y Álvaro; y cinco biznietos: Sara, Giovanni, Katia, Aroa y Guzmán. Juana ha celebrado con su familia los cien años, rodeada de recuerdos y cariño.
Las águedas de Villaescusa también han felicitado a su centenaria vecina con una vista a su casa, donde la entregaron un ramo de flores y le cantaron el cumpleaños feliz. Un encuentro vivido con emoción por todas las presentes, especialmente la homenajeada que agradeció con su eterna sonrisa el detalle de sus compañeras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alcañices abrirá el centro comercial más grande de la Raya
- La industria quesera en Zamora, obligada a importar la leche de cabra ante la falta de productores
- El embalse de Ricobayo roza el lleno: Abierto un aliviadero ante el aumento de las avenidas
- Corta a Gabilondo que esto es gordo': Memoria de uno de los accidentes de tren más impactantes de Zamora
- El llamamiento de un conductor tras recibir un golpe en su coche en Morales: 'Tienes 24 horas o...
- Recta final del proceso de caducidad de la central de Villalcampo: inspección y presentación de alegaciones
- Conductores denuncian riesgo de accidente en la autovía A-52 en Sanabria por socavones
- Leonardo deja varias carreteras afectadas por balsas de agua en la provincia