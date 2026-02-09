Juana Ruiz, la vecina más longeva de Villaescusa cumple hoy el siglo de vida

Cien años contemplan a Juana Ruiz Cirion, la vecina más longeva de Villaescusa. Nacida el 9 de febrero de 1926, la señora Juana atesora un admirable y lozano estado con un siglo de vida que hoy cumple entre el cariño de su familia y sus vecinos.

Comida familiar para celebrar los cien años de Juana Ruiz / Cedida

Casada con Félix, ya fallecido y quien fuera un reconocido esquilador de ovejas, el matrimonio tuvo dos hijos, José Luis y María Félix; seis nietos: Juan, Félix, Héctor, Teresa, Daniel y Álvaro; y cinco biznietos: Sara, Giovanni, Katia, Aroa y Guzmán. Juana ha celebrado con su familia los cien años, rodeada de recuerdos y cariño.

Las águedas entregan un ramos de flores a Juana Ruiz / Cedida

Las águedas de Villaescusa también han felicitado a su centenaria vecina con una vista a su casa, donde la entregaron un ramo de flores y le cantaron el cumpleaños feliz. Un encuentro vivido con emoción por todas las presentes, especialmente la homenajeada que agradeció con su eterna sonrisa el detalle de sus compañeras.