Un herido en un accidente de tráfico en la carretera que une Videmala con Cerezal de Aliste

Un hombre de 30 años ha resultado herido en un nuevo accidente de tráfico registrado en las carreteras de la provincia de Zamora. En esta ocasión, el siniestro vial ha tenido lugar en la ZA-P-2430, en el tramo que une Videmala con Cerezal de Aliste. Todo ocurrió pasadas las 2 de la mañana, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió el aviso sobre la salida de un vehículo. Su único ocupante ha resultado herido, si bien estaba consciente en el momento en el que llegaron los sanitarios.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron también agentes de la Guardia Civil de Zamora.

El tramo en cuestión permanece transitable, aunque se recuerda la importancia de extremar la precaución en las carreteras, sobre todo, durante estas jornadas marcadas por las inclemencias meteorológicas.