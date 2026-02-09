Un herido en un accidente de tráfico en la carretera que une Videmala con Cerezal de Aliste
El varón de 30 años era el único ocupante del vehículo, que se salió de la vía durante esta madrugada
T. S.
Un hombre de 30 años ha resultado herido en un nuevo accidente de tráfico registrado en las carreteras de la provincia de Zamora. En esta ocasión, el siniestro vial ha tenido lugar en la ZA-P-2430, en el tramo que une Videmala con Cerezal de Aliste. Todo ocurrió pasadas las 2 de la mañana, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió el aviso sobre la salida de un vehículo. Su único ocupante ha resultado herido, si bien estaba consciente en el momento en el que llegaron los sanitarios.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron también agentes de la Guardia Civil de Zamora.
El tramo en cuestión permanece transitable, aunque se recuerda la importancia de extremar la precaución en las carreteras, sobre todo, durante estas jornadas marcadas por las inclemencias meteorológicas.
- Alcañices abrirá el centro comercial más grande de la Raya
- La industria quesera en Zamora, obligada a importar la leche de cabra ante la falta de productores
- El embalse de Ricobayo roza el lleno: Abierto un aliviadero ante el aumento de las avenidas
- Corta a Gabilondo que esto es gordo': Memoria de uno de los accidentes de tren más impactantes de Zamora
- El llamamiento de un conductor tras recibir un golpe en su coche en Morales: 'Tienes 24 horas o...
- Recta final del proceso de caducidad de la central de Villalcampo: inspección y presentación de alegaciones
- Conductores denuncian riesgo de accidente en la autovía A-52 en Sanabria por socavones
- Leonardo deja varias carreteras afectadas por balsas de agua en la provincia