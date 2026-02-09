La Guardia Civil localiza a dos desaparecidos en El Pego y Brime de Urz

Jornada de doble alegría para la Guardia Civil tras localizar en perfectas condiciones a dos varones dados por desaparecidos en la jornada de este lunes en las localidades de El Pego y Brime de Urz.

Los avisos, comunicados con apenas 40 minutos de diferencia a la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, movilizaron de inmediato a los agentes y medios disponibles con el objetivo de tratar de agilizar las labores de búsqueda y rescate.

El primero de los avisos fue lanzado por el familiar de un varón residente en El Pego tras no personarse después de acudir a una cita médica al centro de salud. Tras la llamada recibida sobre las 14 horas, la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora activó el dispositivo de búsqueda DByLDES dirigido y coordinado por la Capitán de la Compañía de Zamora, participando en el dispositivo varias unidades de Seguridad Ciudadana.

Pasadas las 14.30 horas, una de las patrullas participantes en el dispositivo, lograba localizar a esta persona paseando por una de las calles de la localidad. Una vez identificado, el hombre confirmó que se encontraba bien y que no necesitaba asistencia sanitaria, dándose por finalizado el dispositivo de búsqueda en esta localidad.

El segundo de los avisos, recibido a las 14:40 horas, alertaba de la desaparición de un varón en la localidad de Brime de Urz que, tras salir a pasear, no se había personado en su domicilio.

Inmediatamente se desplegaron por la zona varias unidades de Seguridad Ciudadana y de Seprona, coordinada la búsqueda por el Teniente Jefe de la Compañía de Benavente. El hombre era localizado por una de las patrullas participantes a las 15:35 horas en una viña próxima a la localidad en la carretera ZA-P-1510, recibiendo asistencia sanitaria.

En ambos casos no fue necesario activar otros medios como el helicóptero, Grupo Cinológico, Usecic, Pegaso, etc., debido a la rápida localización de ambos.