El Duero anega el paseo fluvial de Villaralbo: "Trae una buena corriente"
Protección Civil ha cortado la circulación por el "camino viejo" entre la central hidroléctrica y el Club Fluvial y pide extremar la precaución
E. V.
La crecida del río Duero a su paso por el alfoz de Zamora vuelve a inundar el paseo fluvial de Villaralbo. Desde la central hidroeléctrica hasta el club de piragüismo, el agua ha anegado zonas verdes, incluso el conocido como "camino viejo" que conecta a la localidad con la capital siguiendo el curso del río. La carretera permanece cortada en este punto y se pide extremar la precaución.
El jefe de Protección Civil de Villaralbo, Isidoro Zamorano, advierte que el río "trae una buena corriente". Pocos metros más allá, el punto de control situado a su paso por la ciudad de Zamora registra un caudal de 1.060,80 metros cúbicos por segundo, según los datos de las 18:30 horas recogidos por el Sistema Automático SAIHDuero con tendencia a aumentar.
La agrupación realiza varias salidas diarias para seguir de cerca la evolución del río "que siempre se desborda en este punto" generando "mucha curiosidad". Hay quien siempre se aventura a acercarse, pero "que nunca se aventure a meterse en el agua" ni a pie ni en coche, precisa Zamorano. Un consejo que pide no olvidar a tenor de los pronósticos que apuntan a que la situación podría mantenerse, al menos, hasta el miércoles.
Por el momento, el agua no ha afectado a ninguna de las viviendas más próximas al cauce, si bien sí se ha alertado al Club Fluvial, donde el agua ya se sitúa a las puertas. La zona afectada se encuentra acordonada y tanto desde Protección Civil de Villaralbo como desde el Ayuntamiento municipal se mantienen los avisos a la población.
