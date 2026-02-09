Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contínua la crecida del ríoTomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras 2025Contínua la crecida del ríoElecciones en Aragón
instagramlinkedin

El Duero anega el paseo fluvial de Villaralbo: "Trae una buena corriente"

Protección Civil ha cortado la circulación por el "camino viejo" entre la central hidroléctrica y el Club Fluvial y pide extremar la precaución

El Duero inunda el alfoz: así está Villaralbo, donde Protección Civil pide precaución

El Duero inunda el alfoz: así está Villaralbo, donde Protección Civil pide precaución

T. S.

E. V.

Villaralbo

La crecida del río Duero a su paso por el alfoz de Zamora vuelve a inundar el paseo fluvial de Villaralbo. Desde la central hidroeléctrica hasta el club de piragüismo, el agua ha anegado zonas verdes, incluso el conocido como "camino viejo" que conecta a la localidad con la capital siguiendo el curso del río. La carretera permanece cortada en este punto y se pide extremar la precaución.

El jefe de Protección Civil de Villaralbo, Isidoro Zamorano, advierte que el río "trae una buena corriente". Pocos metros más allá, el punto de control situado a su paso por la ciudad de Zamora registra un caudal de 1.060,80 metros cúbicos por segundo, según los datos de las 18:30 horas recogidos por el Sistema Automático SAIHDuero con tendencia a aumentar.

La agrupación realiza varias salidas diarias para seguir de cerca la evolución del río "que siempre se desborda en este punto" generando "mucha curiosidad". Hay quien siempre se aventura a acercarse, pero "que nunca se aventure a meterse en el agua" ni a pie ni en coche, precisa Zamorano. Un consejo que pide no olvidar a tenor de los pronósticos que apuntan a que la situación podría mantenerse, al menos, hasta el miércoles.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, el agua no ha afectado a ninguna de las viviendas más próximas al cauce, si bien sí se ha alertado al Club Fluvial, donde el agua ya se sitúa a las puertas. La zona afectada se encuentra acordonada y tanto desde Protección Civil de Villaralbo como desde el Ayuntamiento municipal se mantienen los avisos a la población.

Carretera del &quot;camino viejo&quot; de Vilalralbo, cortada por el desbordamiento del Duero.

Carretera del "camino viejo" de Vilalralbo, cortada por el desbordamiento del Duero. / Protección Civil de Villaralbo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents