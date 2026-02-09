Casaseca de las Chanas celebra las Águedas con mucha tradición

Casaseca de las Chanas ha vuelto a vestirse de fiesta este año con motivo de la celebración de las Águedas 2026, una de las tradiciones más emblemáticas del calendario festivo local y una cita profundamente arraigada en la identidad del municipio. Como ya es costumbre, la jornada ha rendido homenaje a Santa Águeda, símbolo de la fortaleza, la unión y el protagonismo femenino en la vida social y cultural del pueblo.

Los actos comenzaron por la mañana con uno de los momentos más significativos de la celebración: la entrega del bastón de mando, un gesto simbólico mediante el cual las mujeres toman de forma honorífica las riendas del municipio durante esta jornada especial. Este acto, cargado de tradición y significado, representa el reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las mujeres en la historia y el presente de Casaseca de las Chanas.

Tras la entrega del bastón, vecinos y vecinas se dieron cita en la iglesia parroquial para participar en la santa misa en honor a Santa Águeda, un acto religioso que constituye el eje central de la festividad. La ceremonia se desarrolló en un ambiente solemne y participativo, con una notable asistencia de público, reflejo del arraigo que esta celebración mantiene año tras año entre los habitantes del municipio.

Tras los actos oficiales de la mañana, la jornada continuó con un completo programa de actividades lúdicas y culturales impulsadas por la asociación, pensadas para el disfrute de todas las edades. Aunque cada edición introduce pequeñas novedades, el espíritu de la fiesta se mantiene intacto, combinando tradición, participación y un ambiente festivo que impregna las calles del municipio.

Desde primera hora del día, el ambiente festivo se dejó notar en el municipio, con vecinas ataviadas con los trajes tradicionales y elementos distintivos de las Águedas, aportando colorido y alegría a la celebración. La implicación de las participantes y la colaboración vecinal han sido claves, una vez más, para el correcto desarrollo de los actos y para mantener viva una tradición que se transmite de generación en generación.

Casaseca de las Chanas celebra las Águedas / Cedida

La Asociación de Águedas ha trabajado durante semanas en la preparación de esta jornada, coordinando los actos y cuidando cada detalle para que la celebración se desarrollara con normalidad. Su labor resulta fundamental para la continuidad de esta fiesta, que no solo conserva el legado cultural del municipio, sino que también contribuye a dinamizar la vida social y a reforzar el sentimiento de pertenencia entre los vecinos.

Con el cierre de los actos previstos para la jornada, Casaseca de las Chanas despide una nueva edición de esta fiesta centenaria, con la mirada puesta en mantenerla viva en los próximos años y seguir transmitiendo su significado a las futuras generaciones.