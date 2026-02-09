Los aromas y "Sabores Mirandeses" volverán a degustarse del 13 al 15 de febrero

La fronteriza y siempre acogedora ciudad de Miranda Do Douro en Portugal acogerá los días 13, 14 y 15 de febrero el XXVII Festival de Gastronomía y Artesanato “Sabores Mirandeses”, una apuesta firme y clara para dejarse conquistar por el sabor de lo auténtico, los aromas irresistibles y los momentos inolvidables, una oportunidad única “para sumergirse en los sabores únicos de nuestra tierra, con los mejores productos locales y tradicionales”.

La presidenta de la Cámara Municipal del Concelho de Miranda do Duro, Helena Barril, fue la encargada de presentar junto al secretario de la en la Fundación Rei Afonso Henriques de Zamora, José Luis González Prada, un programa de actividades amplio, variado y llamativo que busca y llama a la participación masiva de los zamoranos de la capital y muy en particular de sus vecinos alistanos y sayagueses.

Una cita obligada para descubrir la calidad inigualable de las razas autóctonas: ternera mirandesa, cordero de raza churra gallega mirandesa, el cerdo y sus derivados, deleitándose con la repostería y la artesanía que reflejan el alma de la región de Miranda do Douro: lo mejor que hay y se hace en el Planalto Mirandés (Meseta Mirandesa).

El Festival de Sabores Mirandeses se ha ido consolidando a lo largo de los últimos 27 años como un evento de gran éxito, un crecimiento que refleja no solo en el elevado número de visitantes, sino también en la fuerte demanda por parte de los expositores”.

El programa incluye actuaciones con los Pauliteiros de Miranda y conciertos de los Zíngarus, Atoa y Claudia Martins y los Minhotos Marotos

En esta edición están inscritos 75 expositores procedentes de todo el país, incluyendo localidades como Oleiras, Celorico de Basto, Seia, Barcelos, Ovar, Tomar y Oliveira do Hospital, así como de países vecinos como España. En total el certamen contará con alrededor de 90 stands, ofreciendo una diversidad de productos que enriquece significativamente la experiencia del público.

Para la alcaldesa Helena Barril “Sabores Mirandeses” es un evento de alto impacto cuyo objetivo principal es promover y poner en valor los productos que distinguen a Miranda do Douro. El fumeiro (embutido) -gran protagonista de la feria- es un excelente ejemplo: se trata un embutido curado en agua y no en adobo de vino y ajos, como ocurre en otros municipios del Nordeste Trasmontano. Esta especialidad le confiere un carácter único y atrae a un público especial”.

Uno de los puntos de inflexión del festival fue la apertura de las inscripciones a expositores de todo el país, un cambio que diversificó aún más la oferta y eleva el nivel del evento. Ante esta gran acogida ha sido necesario reforzar también la programación cultural. Una de las grandes novedades de esta edición es la animación del domingo por la tarde con la actuación de Claudia Martins y Los Minhotos Marotos, acompañados por un grupo de pauliteiros.

La Feria “Sabores Mirandeses” abrirá sus puertas el viernes día 13 de enero a las 11.30 horas (horario de España), apertura que se repetirá los tres días. A las 17 la Biblioteca Municipal acogerá la presentación del libro “Economía Creativa y Territorios Inteligentes” cuyos autores son Antonio Cánovas y Mercés Corvás.

La ceremonia oficial de la Feria Sabores Mirandeses llegará a las 19 horas con la actuación de la Banda Filarmónica Mirandesa. Media hora después actuarán los grupos de Pauliteiros y Pauliteiras de la Agrupación de Escuelas de Miranda do Douro. A las 21,15 horas turno para la Tuna de la Universidad Senior. A las 22 horas actuación del grupo Pauliteiros de Miranda de Frauga. Para cerrar la sexta feria de 22.30 horas hasta la media noche concierto del grupo Zíngarus y DJ.

Presentación del XXVII Festival de Gastronomía y Artesanato “Sabores Mirandeses” / Chany Sebastián

Se comenzará el día 14, sábado, con una montería en Palaçoulo a las 9 de la mañana. A las 11.30 reapertura de la feria y media hora después actuación de los Pauliteiros de Miranda de Fonte Aldeia. Para las 13 horas está programada la demostración gastronómica “A tabafeia: Sabor Tradicional da Terra de Miranda” con el chef Marco Gomes. A las 15.30 horas actuación del grupo Pauliteiras de Miranda de Malhadas. Sobremesa de 16 a 18 horas con la emisión especial en directo en Radio Brigantia.

Para comenzar el tardeo cita en la Biblioteca Municipal a las 16.30 horas con la presentación de la obra “Fomos Mais do Que Um Erro” de Raul Minh´Alma. En el mismo lugar a continuación presentación de la obra “Tintín en Mirandés” por “Los Xarutos del Farao”. Los Pauliteiros de Miranda de Sao Martinho de Angueira actuarán a las 19 horas y a las 21.30 el grupo “Yerbatos” de Bimenes. Para cerrar la jornada, a las 23.30 concierto de “Atoa”. De 12 a 15 horas en la Biblioteca Municipal María Machado coleccionadora de historias.

Llegados al domingo, 15 de febrero, montería al jabalí en Adeia Nova a las 9 de la mañana. A las 11.30 horas actuación del grupo Pauliteiros de Mirada “Mirandanças”. La nota española llegar a a las 15 horas con el grupo de danza y percusión “Juan I de Castilla” de Tordesillas (Valladolid). Los Pauliteiros de Miranda de Palaçoulo actuarán a las 16 horas. Media hora después demostración gastronómica “Caldo de Cascas & Aroma Intenso da Terra de Miranda” con el chef Joao França del Restaurante “Balbina”. A las 18 horas grupo de Pauliteiros de Miranda “ARJM”. Fin de Sabores Mirandeses a las 19 horas con el concierto de Claudia Martins y Minhotos Marotos.