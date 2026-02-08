Una luz en mitad del temporal: la historia con final feliz que deja la noche más dura en Padornelo (Zamora)
Ante el aviso de teleasistencia, la Guardia Civil se desplazó hasta el domicilio de un vecino bloqueado por el temporal para trasladarlo al centro de salud
T. S.
Cuando el temporal parecía haber cerrado cada camino de la provincia de Zamora por la nieve, el viento y la lluvia, en Padornelo (Zamora) ha ocurrido una de esas historias con final feliz que merece la pena contar. Con la noche ya encima, una persona mayor activó el botón del pánico de su dispositivo de teleasistencia porque necesitaba tomar un medicamento urgente, pero las condiciones meteorológicas habían convertido salir de casa en una misión imposible.
La nieve bloqueaba la puerta de su vivienda, el hielo cubría la calle y la tormenta impedía cualquier desplazamiento seguro.
El aviso llegó a una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, que emprendió el camino hsata acceder al domicilio, comprobando que la persona estaba consciente pero necesitaba asistencia. Le prestaron ayuda, la tranquilizaron y gestionaron su traslado al centro de salud de Lubián, donde fue atendida, estabilizada y dotada de su medicina.
La historia terminó con final feliz y el hombre regresó a casa sano y salvo acompañado por los agentes.
