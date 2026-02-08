Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
1992, Andavías: el olvidado accidente de trenEditorial Zamora: oncología en ZamoraEntrevista a Candela Martín, activista feminista en ZamoraSucesos en BenaventeAD Mérida - Zamora CF
instagramlinkedin

Una luz en mitad del temporal: la historia con final feliz que deja la noche más dura en Padornelo (Zamora)

Ante el aviso de teleasistencia, la Guardia Civil se desplazó hasta el domicilio de un vecino bloqueado por el temporal para trasladarlo al centro de salud

VÍDEO | La historia con final feliz que deja la noche más dura en Padornelo por el temporal

VÍDEO | La historia con final feliz que deja la noche más dura en Padornelo por el temporal

Guardia Civil

T. S.

Cuando el temporal parecía haber cerrado cada camino de la provincia de Zamora por la nieve, el viento y la lluvia, en Padornelo (Zamora) ha ocurrido una de esas historias con final feliz que merece la pena contar. Con la noche ya encima, una persona mayor activó el botón del pánico de su dispositivo de teleasistencia porque necesitaba tomar un medicamento urgente, pero las condiciones meteorológicas habían convertido salir de casa en una misión imposible.

La nieve bloqueaba la puerta de su vivienda, el hielo cubría la calle y la tormenta impedía cualquier desplazamiento seguro.

El aviso llegó a una patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, que emprendió el camino hsata acceder al domicilio, comprobando que la persona estaba consciente pero necesitaba asistencia. Le prestaron ayuda, la tranquilizaron y gestionaron su traslado al centro de salud de Lubián, donde fue atendida, estabilizada y dotada de su medicina.

Noticias relacionadas y más

La historia terminó con final feliz y el hombre regresó a casa sano y salvo acompañado por los agentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La industria quesera en Zamora, obligada a importar la leche de cabra ante la falta de productores
  2. El llamamiento de un conductor tras recibir un golpe en su coche en Morales: 'Tienes 24 horas o...
  3. Recta final del proceso de caducidad de la central de Villalcampo: inspección y presentación de alegaciones
  4. Conductores denuncian riesgo de accidente en la autovía A-52 en Sanabria por socavones
  5. Muere Pilar Sastre, la telefonista de Puebla que sostuvo a Sanabria en la noche más oscura
  6. Leonardo deja varias carreteras afectadas por balsas de agua en la provincia
  7. Alerta máxima en Aliste: El río Frío, fuera de control, amenaza con arrastrar un emblemático puente
  8. Nuevo ataque del lobo en Zamora: una explotación de Sayago 'pierde' 14 ovejas

Una luz en mitad del temporal: la historia con final feliz que deja la noche más dura en Padornelo (Zamora)

Una luz en mitad del temporal: la historia con final feliz que deja la noche más dura en Padornelo (Zamora)

Alcañices abrirá el centro comercial más grande de la Raya

"Corta a Gabilondo que esto es gordo": Memoria de uno de los accidentes de tren más impactantes de Zamora

"Corta a Gabilondo que esto es gordo": Memoria de uno de los accidentes de tren más impactantes de Zamora

Conductores denuncian riesgo de accidente en la autovía A-52 en Sanabria por socavones

Conductores denuncian riesgo de accidente en la autovía A-52 en Sanabria por socavones

Los embalses de Zamora superan el 65% de ocupación tras las lluvias y nevadas, con Ricobayo al 91,45%

Los embalses de Zamora superan el 65% de ocupación tras las lluvias y nevadas, con Ricobayo al 91,45%

Mujeres de hierro de la Zamora rural desafían al temporal en honor a Santa Águeda

Mujeres de hierro de la Zamora rural desafían al temporal en honor a Santa Águeda

¿En qué obras se va a gastar mi ayuntamiento las ayudas de la Diputación de Zamora? Listado completo

¿En qué obras se va a gastar mi ayuntamiento las ayudas de la Diputación de Zamora? Listado completo

El SEPRONA auxilia a una ambulancia atrapada por la nieve en Vime de Sanabria

El SEPRONA auxilia a una ambulancia atrapada por la nieve en Vime de Sanabria
Tracking Pixel Contents