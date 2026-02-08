Diez centímetros de nieve en 24 horas: Sanabria activa la alerta por nevadas

La comarca de Sanabria, en la provincia de Zamora, permanecerá este domingo bajo alerta por nevadas a partir de las 18.00 horas, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León. El aviso, catalogado como de peligro bajo, prevé acumulaciones de hasta diez centímetros de nieve en 24 horas, especialmente en cotas superiores a los 1.000 metros.

La probabilidad de nevadas, situada entre el 40 y el 70 %, ha llevado a activar la fase de alerta del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras del Estado. En el caso de Sanabria, la alerta se mantendrá vigente hasta la medianoche de este domingo.

Esta medida tiene como objetivo anticiparse a posibles complicaciones en la circulación, especialmente en las carreteras de montaña, donde la nieve puede dificultar el tráfico y requerir actuaciones preventivas por parte de los servicios de conservación y seguridad vial.

Aunque el nivel de aviso es bajo, se recomienda extremar la precaución a los conductores que tengan previsto desplazarse por la zona, así como informarse del estado de las carreteras y llevar cadenas u otros elementos de seguridad si se circula por vías de alta montaña.

La situación meteorológica adversa afecta también a otras zonas de montaña de Castilla y León, como la Cordillera Cantábrica leonesa o el Sistema Central, pero en la provincia de Zamora el foco principal se sitúa en Sanabria, donde la nieve podría volver a teñir de blanco el paisaje en las próximas horas.