Alcañices abrirá el centro comercial más grande de la Raya

La villa de Alcañices acogerá a partir del próximo día 13 de febrero el centro comercial más grande de la Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) gracias a la iniciativa del promotor alistano y alcañizano Nandy Turiel Gallego con orígenes paternos en Fornillos y maternos en Flores y en Valer.

En centro comercial Turiel con alrededor de 600 metros cuadrados se ubicará justo antes de periférico Santa Teresa, más concretamente en la calle Carretera Rabanales entre la travesía de la carretera ZA-P-1407 de Alcañices a Benavente y la Urbanización de Crispín con lo cual la nueva incitativa empresarial tendrá entre sus ventajas el fácil acceso y la facilidad de aparcamiento.

La nueva iniciativa empresarial echará a andar de momento con 9 puestos de trabajo, todo un lujo para un pueblo del medio rural alistano, que, según Nandy Turiel Gallego, se irán incrementando una vez que se vayan viendo las necesidades reales de personal. Entre la plantilla, formada a lo largo de los últimos días, destacará la presencia mayoritaria de mujeres, también hay varones, todos ellos de la zona, de pueblos como Alcañices, Tola o San Juan del Rebollar.

El negocio que iniciaron Jesús y Paulina en 1972 da un salto 54 años después abriendo las puertas a zamoranos y trasmontanos

La familia Turiel Gallego inicio su andadura empresarial en Alcañices de la mano del matrimonio formado por dos forasteros llegados a la Villa, Jesús Turiel Fernández, nacido en Fornillos de Aliste y Paulina Gallego Salvador nacida en Flores de Aliste, de donde era su madre, casada con Germán Gallego Gallego de Valer, hermano de Paula y de José (padre del ilustre sastre de las Capas Pardas alistanas de Honras y Respeto Juan Gallego Gallego de Bercianos.

Su hijo Fernando Turiel Gallego, más conocido desde la infancia como Nandy, persona muy sencilla, abierta y trabajadora, un ejemplo en estado puro del alistano de pura cepa, pasó parte de su infancia en Flores con sus abuelos maternos, el Tío Germanito y la Tía Asunción. Tras cursar la Educación General Básica en Alcañices y el Bachillerato en Zamora, se licenció en Químicas por la Universidad de Salamanca, ciudad donde también cumplió con el Servicio Militar.

Mientras la mayoría de los jóvenes del medio rural una vez sacada la carrera optaban por buscarse la vida en las grandes ciudades como trabajadores de alguna gran empresa o institución pública, Nandy optó por lo más complicado, volver a los orígenes, regresar a la tierra que el vio nacer y hacerse cargo de la entonces pequeña empresa familiar que paso a denominarse Agrocentro Turiel incrementando sus miras de negocio. Apostó fuerte y la apuesta le salió bien, pero no por casualidad, sino por causalidad, a base de mucho trabajo y sacrificio.

Agrocentro Turiel pasó a ser uno de los referentes comerciales a uno y a otro lado de "La Raya" donde se puede comprar de casi todo, desde un saco de pienso, a una moto sierra, un motocultor, gallinas ponedoras, pollos de corral, cartuchos para la caza o plantas de su vivero. Amén de ser la floristería que adorna las iglesias alistanas para los momentos más importantes como las fiestas patronales o bodas y pone las coronas de flores y centros para los funerales.

Productos

El nuevo centro comercial se dividirá en dos partes, en una se situará el centro comercial propiamente dicho con alimentación, ropa o droguería y en la otra la variante de ferretería, maquinaria y demás. La floristería se mantendrá en su ubicación actual, cerrándose el resto de las antiguas instalaciones. Se continuará también con el apartado de fitosanitarios.

Fernando Turiel Gallego se casó con Toñi Ferrero Mezquita, nacida en Carbajales el día 1 de noviembre de 1965 la cual curso los estudios de Ingeniera Agrónoma en la Universidad de Salamanca donde se conocieron. El matrimonio tiene dos hijos, el mayor Fernando Turiel Ferrero que ha cursado sus estudios en Estadios Unidos y Virginia Turiel Ferrero en Zamora.

Tras el cierre de establecimientos emblemáticos como el Disco Rojo, el María o Manolo y el Argentino la villa comienza renacer

Ella formó junto a Nandy un tándem empresarial único y el 8 de febrero de 2016 la Diputación de Zamora le reconocía su labor de Mujer Emprendedora en el Mundo Rural. Por desgracia Toñi, magnífica persona y empresaria, fallecía el 15 de agosto de 2019.

El negocio familiar que pusieron en marcha Jesús el de Fornillos y Paulina la de Flores hace 54 años, allá por 1972, como representantes de los Piensos Biona se convirtió en parte de la vida de la Villa de Alcañices hasta que con la llegada hace 36 años de Nandy Turiel Gallego se convertía en la "Casa de los Portugueses" en España pues del vecino país de Portugal proceden alrededor del 60% de sus clientes habituales.

Tras una década marcada por el cierre de establecimientos históricos como los restaurantes Disco Rojo, Argentino o María o Manolo la capital alistana comienza a renacer y a levantar de nuevo el vuelo con nuevas iniciativas empresariales. A los centros comerciales ya existentes, La Plaza, Carrefour Express y Bazar Paulino se sumará ahora Turiel. Pendiente de apertura está también el antiguo Bar Central como Posada Real, cafetería y restaurante promovido por el empresario Alcañizano Carlos Pérez Rodríguez.