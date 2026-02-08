Las águedas de La Raya toman Alcañices

Las mujeres han tomado el bastón y el mando en “La Raya” de España y Portugal con la celebración de las Águedas en la Villa de Alcañices aprovechando la jornada para sacar la indumentaria tradicional de manteos y gabachas de los viejos arcones y baúles para lucirlas por las calles y plazas de la capital alistana.

David Carrión Galhardo, alcalde del Ayuntamiento de Alcañices (Alcorcillo, Vivinera y Santa Ana) cedió el bastón de mando por un día a la alcañizana Mónica Lorenzo Aguiar que se mostraba muy orgullosa de representa a las mujeres alcañizanas.

Posteriormente tenía lugar la misa en la iglesia de la Virgen de la Asunción oficiada por el cura Pedro García González. La organización corría a cargo de la asociación cultural “Amigos de Alcañices”. La comida de hermandad y convivencia tenía lugar en el Auditorio Municipal “Tratado de Alcañices”.

Mujeres con bastón de mando en ayuntamientos y pueblos

Las mujeres, cada vez más, ya están presentes en la vida diaria institucional y de hecho en esta legislatura son varias las féminas que portan el bastón de mando durante los 365 días del año tras ser elegidas para ellos por sus propios vecinos en mayo de 2023 en tierras alistanas: Audina Leal Fernández es alcaldesa del Ayuntamiento de Mahide, Lucía Codesal Villota en el Consistorio de Ferreruela de A bajo y Laura Vanesa Mezquita en San Vitero.

Como alcaldesas pedáneas el grupo es mucho más numeroso con bastón de mando: Esther Rivera Blanco en Valer de Aliste, Lorena Gallego Velasco en Gallegos del Río, Marta Vicente Pelayo en Moveros, María Margarita Marga Calvo en Ufones, Rocío Barrigón Veigas en Riomanzanas y María Mercedes Peláez en Gallegos del Campo.

En la Tierra de Alba solo hay una alcaldesa Esther Mezquita Santiago y en la Tierra de Tábara dos, Amaranta Ratón Fresno en Faramontanos y Leticia Ferrero Rodríguez en Moreruela.

La primera alcaldesa de Aliste, Tábara y Alba en la era democrática fue María Lucas Rodríguez, natural de Sesnández y regidora en el Ayuntamiento de Ferreruela, donde también lo fue María Teresa Casado. Por su parte San Vitero es el Ayuntamiento que más mujeres ha tenido al frente de la Alcaldía: María Jesús Prada Elena, Agustina Alonso Calvo y Laura Vanesa Mequita.

Alcaldesas históricas fueron Ildefonsa Santos Salgado en Tábara, Elvira Monteso Alonso en Faramontanos, Ana Baena Argüello en Manzanal del Barco, María Isabel Alvarez Genicio en Vegalatrave de Alba (siendo la que ha ostentado el cargo más tiempo con ocho legislaturas y 32 años seguidos en el cargo), Ana María Barrera Barrera en Losacino, Paquita Ruiz Vílchez en Villancico, y María Asunción Fernández Carbajo y Consuelo Gabella Gabella en Gallegos del Río. En Perilla de castro fue alcaldesa Antonia Blanco López y en Olmillos de Castro María Mercedes Rodrigo Ferrero.

De los 31 municipios de la comarca solo hay dos donde las mujeres son más que los hombres en las Corporaciones Municipales: Faramontanos de Tabara (cuatro féminas frente a tres varones) y Manzanal del Barco y Perilla de Castro (tres frente a dos).

La Villa de Tábara recuperará las águedas el próximo día 22 de febrero gracias a la iniciativa de la asociación cultural “Magius” que preside Bea Antón Gazapo, donde la Junta Directiva, a excepción de Santi Andrés Fresno, está integrada por mujeres. La concentración en la Plaza Mayor será a las 12.45 horas, para continuar con la santa misa y a las 14 horas el desfile. La comida tendrá lugar a las 14.30 horas en el restaurante Galicia II.