Accidente en Pereruela con dos personas atrapadas en su vehículo

Los dos ocupantes del turismo, un hombre y una mujer de 74 y 72 años, han sido trasladados en ambulancia para su valoración médica, aunque ninguno de ellos reviste gravedad

Accidente de tráfico en Pereruela.

Accidente de tráfico en Pereruela. / Diputación Provincial de Zamora

T. S.

Un accidente de tráfico en las últimas horas ha dejado a dos personas atrapadas en su vehículo: un hombre de 74 años y una mujer de 72. Ha ocurrido cerca de las 21 horas de este sábado en el kilómetro 21 de la carretera CL-527, en el término municipal de Pereruela. Los ocupantes no podían abandonar el vehículo por sus propios medios, por lo que fue necesaria la llamada a los bomberos de los parques de Zamora Centro y de Zona Sur, con sede en Bermillo de Sayago.

A su llegada al punto del siniestro, los sanitarios ya habían logrado acceder al interior del vehículo y extraer a los ocupantes, que pudieron salir por su propio pie. No obstante, ambos fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico hasta el Complejo Asistencial de Zamora para su valoración médica.

Intervención de los bomberos en el accidente.

Intervención de los bomberos en el accidente. / Diputación de Zamora

Los equipos del Consorcio Provincial permanecieron en la zona realizando labores de control y aseguramiento, ante el riesgo de incendio por posibles fugas de combustible o derrames en coordinación con la Guardia Civil. Finalmente el vehículo accidentado fue retirado de la vía y la zona ya es accesible.

Accidente en la carretera de Pereruela.

Accidente en la carretera de Pereruela. / Diputación de Zamora

