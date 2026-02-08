El embalse de Ricobayo roza el lleno: Abierto un aliviadero ante el aumento de las avenidas

El segundo mayor embalse de la cuenca hidrográfica del Duero, el de Ricobayo (Zamora), ha pasado en quince días de estar a poco más de un tercio de su capacidad, muy por debajo de los niveles medios de la última década, a alcanzar el 95 %, lo que hecho que este domingo haya comenzado a aliviar agua.

Este pantano situado sobre el río Esla poco antes de su desembocadura en el Duero, que tiene una capacidad de 1.145 hectómetros cúbicos de agua (el equivalente a 458.000 piscinas olímpicas estándar), acumulaba el pasado 23 de enero 413 metros cúbicos de agua y este domingo el volumen embalsado ha llegado a 1.088, el 95 % de su capacidad, según datos de la CHD.

Ese incremento del agua recogida por este pantano, que es el décimo de España en capacidad, ha llevado a la compañía hidroeléctrica que lo gestiona, Iberdrola, a abrir este domingo un aliviadero en forma de túnel que tiene en un lateral de la presa.

Pese a ello, el aliviadero principal, de mucha mayor capacidad de desembalse de agua, aún no ha sido necesario abrirlo ni está previsto hacerlo por el momento, según han indicado fuentes de Ibedrola.

Embalse de Ricobayo / A. F.

Las borrascas de las últimas semanas han hecho que este embalse, que recoge aguas de ríos de la provincia de León y del norte de la provincia de Zamora, haya experimentado un considerado incremento de su nivel, según reflejan los datos en tiempo real del volumen embalsado recogidos por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Duero. Además de este embalse, también están aliviando agua otros de menor capacidad de esa cuenca hidrográfica gestionados por Iberdrola, como los de Castro y Aldeadávila del río Duero o el de Agavanzal del río Tera.

Nieve

En cuanto a la evolución del tiempo se esperan nevadas en Sanabria, con acumulación de nieve en 24 horas de hasta 10 centímetros de espesor a partir de los 1.000 metros. Por ello se establece Nivel amarillo de peligrosidad, esperándose el inicio de las nevadas a las 18:00 hora de este domingo hasta las 00:00 hora oficial del 09/02/2026, con probabilidades del 40-70%

Carreteras de Sanabria / Cedida

Esta alerta de nieve en Sanabria lleva a que las carreteras del Estado se encuentran en nivel verde: transitable con precaución.

Por su parte, la Diputación de Zamora mantiene despejadas las carreteras de Sanabria-La Carballeda tras la nevada provocada por la borrasca Marta. A pesar de la importante acumulación de nieve registrada, las carreteras de titularidad provincial "permanecen abiertas y despejadas, garantizando la circulación en condiciones de seguridad".

En estos momentos, los trabajos se centran en la retirada de restos de nieve y la limpieza de bordes y cunetas, con el objetivo de normalizar completamente la situación. Ante las previsiones meteorológicas adversas, la empresa concesionaria reforzó el dispositivo con la incorporación de un quitanieves adicional, si bien la evolución del temporal está siendo mejor de lo previsto inicialmente.

La buena evolución del temporal hace que las carreteras de la Red del Estado permanezcan a esta hora, en la mañana del domingo 8 de enero, libres sin restricción.