Trabajadores del Hotel Convento I de Coreses exigen la resolución del ERE: "Están jugando con nuestro pan"

"Nos encontramos en una situación insostenible y están jugando con nuestro pan". Con esta contundencia, los trabajadores afectados por el cierre del Hotel Convento I de Coreses definen el complicado momento, tanto laboral como personal, que atraviesan por la demora acumulada en la resolución del concurso de acreedores presentado en abril de 2025 por la empresa gestora del establecimiento.

Recuerdan los trabajadores que, desde el 30 de abril, cuando la empresa les comunicó la solicitud de un concurso de acreedores, no perciben sus salarios, aunque durante cuatro meses pudieron cobrar la prestación por desempleo, tras su inclusión en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Aunque con el ERTE la empresa trató de "dejar de acumular deuda", la medida no contribuyó a "paliar la situación económica" de los 28 trabajadores del establecimiento hotelero por el impago de sus salarios, que sí vieron reducida la prestación de paro acumulada.

Una vez finalizado el plazo de cuatro meses de vigencia del ERTE, la administración concursal planteó su conversión en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para facilitar la extinción de la relación con el laboral de los trabajadores con la empresa, a los que el Fondo de Garantía Salarial cubriría, como máximo, el abono de 120 días de nómina.

El ERE fue aprobado el 19 de diciembre del 2025 por la autoridad laboral por lo que, para concluir el procedimiento, tan solo restaba la preceptiva resolución judicial. Sin embargo, siete días más tarde, la administración concursal solicitó la suspensión del ERE ante una oferta de compra del establecimiento hotelero que, en principio, se materializaría en una semana tras el depósito de la fianza requerida en el juzgado.

La autoridad judicial dictó entonces una providencia por la que acordaba la suspensión del plazo para la resolución definitiva de extinción de los contratos laborales e imponía, como única condición, que la administración concursal informara de la oferta de compra en el plazo de un mes.

Ante esta nueva dilatación en el procedimiento de resolución definitiva del ERE, los trabajadores afectados han denunciado públicamente que "se nos obliga a seguir manteniendo una situación de disponibilidad como un acto más para hacer más atractiva la venta, a costa de financiar con nuestros salarios impagados tal activo mes tras mes".

Del mismo modo, critican que no se ha tenido en cuenta la delicada situación de "todos y cada uno de nosotros" que, como recuerdan, "carecemos de ingresos para cubrir necesidades básicas".

Por los motivos expuestos, los trabajadores aseguran que "están jugando con nuestro pan" y, solicitan públicamente al Juzgado, que agilice la resolución de un ERE que "ya debería estar cerrado", porque "no se ha hecho efectiva la compra del hotel por parte de ninguna empresa".

Por último, reiteran que su situación es "insostenible", tanto a nivel económico como personal y que también repercute en sus familias, por lo que esperan que, con la mayor celeridad posible, se cierre el proceso y puedan desvincularse de forma definitiva de la empresa, que hasta finales de abril del pasado año gestionó el Hotel Convento I de Coreses.