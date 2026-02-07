El temporal Marta cierra calles y tumba árboles en los pueblos sanabreses

La borrasca Marta deja nieve en toda la comarca de Sanabria y Carballeda con espesores de entre unos pocos centímetros y hasta 20 y 30 centímetros en las poblaciones de montaña, y temperaturas que se mantuvieron entre -1 grado y 1, grados.

La nieve dificultó y hasta limitó los accesos a medio centenar de pueblos al dejar las calzadas y calles peligrosas. Desde San Martín de Castañeda hasta Puebla el paisaje se convirtió en un blanco continuo. En Ribadelago tras vivir pendientes del agua se vieron cubiertos de nieve.

GALERÍA | Gran nevada en Sanabria / Araceli Saavedra

Poco después de las doce del mediodía se generalizaba la precipitación en forma de nieve cuajando y limitando la salida y entrada a los pueblos. Cuajaba en Puebla cuando numerosos sanabreses estaban realizando la compra semanal y había que volver a casa.

“Esto es una maravilla” decía una vecina con su paraguas de colores en el barrio de San Francisco de la villa. En los pueblos el tiempo se calculaba por el momento en que los vehículos quitanieves despejaban al menos un acceso a vehículos.

En la gasolinera de Castro de Sanabria, en la N-525, todavía no había comenzado el embolsamiento de camiones, “camiones hoy habrá pocos” comentaban en el establecimiento, aunque ya comenzaban los primeros problemas unos kilómetros más arriba.

Varios vehículos estacionaron en la nacional N -525 y la entrada a la autovía A-52 en Requejo al verse sorprendidos por la capa de nieve que aunque no era gruesa sí era problemática para continuar el viaje y optaron por parar. Y problemático fue la caída de un pino sobre la nacional 525, a la altura de Terroso.

En Vime de Sanabria un conductor de ambulancia que transportaba a tres pacientes de diálisis y que quedó atascado por la nieve. Los pacientes ya habían recibido el tratamiento y se encontraban de regreso a sus domicilios; uno de ellos utiliza silla de ruedas.

Se envió a la patrulla del Seprona, que informa de que han logrado sacar la ambulancia de la nieve y que sus componentes han acompañado al paciente en silla de ruedas hasta su domicilio.