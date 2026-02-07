El SEPRONA auxilia a una ambulancia atrapada por la nieve en Vime de Sanabria
Uno de los pacientes utilizaba silla de ruedas y fue acompañado hasta su domicilio por los agentes
F. E.
Una patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil ha auxiliado a una ambulancia que se había quedado atrapada por la nieve en la localidad de Vime de Sanabria cuando transportaba a tres pacientes de diálisis.
Los pacientes ya habían recibido el tratamiento y se encontraban de regreso a sus domicilios. Uno de ellos utiliza una silla de ruedas y fue empujado por uno de los agentes que han participado en el rescate.
Los agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta Vime de Sanabria tras recibir el aviso. Primero lograron sacar a la ambulancia de la nieve y después llevaron al paciente en silla de ruedas hasta su domicilio.
La intervención se produce en un contexto de dificultades de circulación a causa de las nevadas registradas en la zona. En las últimas horas, la Junta de Castilla y León ha decretado el nivel 2 de emergencia de protección civil por nevadas e inundaciones en la provincia de Zamora.
- ACTUALIZACIÓN | Cortada la A-52 y la N-255 tras activarse el nivel negro
- La industria quesera en Zamora, obligada a importar la leche de cabra ante la falta de productores
- Hallan con vida a la mujer desaparecida en El Perdigón: Así fue su rescate
- El llamamiento de un conductor tras recibir un golpe en su coche en Morales: 'Tienes 24 horas o...
- Recta final del proceso de caducidad de la central de Villalcampo: inspección y presentación de alegaciones
- Muere Pilar Sastre, la telefonista de Puebla que sostuvo a Sanabria en la noche más oscura
- Leonardo deja varias carreteras afectadas por balsas de agua en la provincia
- Alerta máxima en Aliste: El río Frío, fuera de control, amenaza con arrastrar un emblemático puente