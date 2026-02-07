Los nuevos trabajos de una joven promesa del cine sanabrés

La joven promesa del cine sanabrés, Aníbal del Casar Regalado, ha presentado dos documentales, "Parada sin destino" y "El rastro del fuego", a la II edición del concurso "Microsaberes 2026". Este certamen está organizado por la Muestra Internacional de Cine de Palencia (MCIP) y la Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDO). En "Parada sin destino" aborda la supresión de parada de tren de Alta Velocidad en la estación de Otero de Sanabria y las consecuencias para los habitantes de la zona. A través de los testimonios directos de los usuarios del medio rural, traza el mapa humano de una población que sufre el recorte de servicios.

"El rastro del fuego" recoge los testimonios e imágenes de los incendios en la comarca de Sanabria en agosto de 2025, en el parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto. Aníbal se sumerge el problema de los incendios en Castilla y León y su impacto directo, no solo en el paisaje medioambiente sino en el paisaje humano que reside y realiza su actividad en este entorno natural.

El público podrá votar por los microdocumentales hasta el 16 de febrero en el Canal_Saber a través de las redes sociales. Para votar hay que acceder al canal YouTube Microsaberes y darle a la opción "me gusta". Los trabajos audiovisuales también se pueden ver en las redes sociales de Aníbal del Casar en YouTube e Instagram anibal¬_cas_reg.

Aníbal del Casar tiene 23 años, descendiente del pueblo de Ilanes, reside en Zamora y es graduador en Comunicación Audiovisual, especializado en la creación de contenido audiovisual y grabación de eventos, con una clara vocación por el cine documental y la realización de cortometrajes. En este campo ya ha obtenido los primeros reconocimientos por su trabajo, como el doble premio del jurado y el público en la Muestra de Cine de Palencia (MCIP) con "Rapaces del Valle" en 2025, premio a Mejor Videominuto en el 9/16 Filmfest de 2025. Es autor de documentales como "El reflejo del Lago" sobre la leyenda y de temática sanabresa.