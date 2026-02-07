Mujeres de hierro de la Zamora rural desafían al temporal en honor a Santa Águeda

Prado, Fermoselle, Pajares de la Lampreana, Morales del Vino, Almeida de Sayago, Villaescusa, Fuentesaúco, Moraleja del Vino... La fiesta de Santa Águeda es una de las señas de identidad de la provincia de Zamora, desde los barrios de la capital hasta el último pueblo. El tiempo no acompañaba pero viento, lluvia y nieve no han sido suficientes amenazas para mantener una fiesta que alcanza su epicentro este fin de semana.

Santa Águeda es una fiesta por todo lo alto en Pajares de la Lampreana. Sus vecinas se han ocupado, generación tras generación, de mantener viva una tradición que llega a 2026 con casi de un centenar de mujeres en la cofradía y, lo que es más importante, savia nueva que garantiza la continuidad de la fiesta.

Por eso este fin de semana es uno de los señalados en el calendario de este pueblo zamorano que además tiene el orgullo de traspasar el mando de mujer a mujer. Y así lo reconocía su alcaldesa María del Carmen (Maruchi) Rodríguez Benéitez, cuya autoridad municipal le otorgaba el privilegio de entregar el bastón a las tres mayordomas encargadas de la fiesta de Santa Águeda de este año, Torina Heras Salvador, María Prieto González y Gema Salvador Reguilón.

Entrega del bastón en Prado.

Una fiesta que viene precedida de la cuidadosa preparación de los bollos de hoja y comunes en animadas sesiones. Un preciado dulce que reparten entre los vecinos durante el recorrido para pedir la miaja. Y con la misma ilusión las águedas de Pajares han ensayado el baile de La Peregrina, que hoy representarán ante todo el pueblo.

"Pajares y sus mujeres han luchado para la que la fiesta no se pierda y en ello se han involucrado las mayores, enseñando la tradición y motivando a las jóvenes para tomar el testigo" expresa la alcaldesa, Maruchi Rodríguez.

Por eso no es extraño que este fin de semana el pueblo retome el dinamismo con la vuelta de muchas familias y mujeres que viven fuera para acompañar a las que durante todo el año mantienen la vida de Pajares de la Lampreana.

Águedas de Fermoselle junto a la imagen.

"Ahora que se habla tanto de la reivindicación de la mujer, de nuestros derechos, hay que recordar a nuestras madres y abuelas que lo hicieron en tiempos más difíciles. Cómo nos enseñábamos cuando éramos niñas a bailar La Peregrina y a respetar nuestras tradiciones" evoca la alcaldesa.

Idea en la que incide la presidenta de la Cofradía de Santa Águeda, Paloma Cerezal, quien reivindica la exaltación de la patrona de las mujeres en Pajares "de toda la vida. Desde niñas nos lo han inculcando y ahora tenemos que dar gracias de que hay gente joven para asegurar esta fiesta tan querida para nosotras".

Y de Pajares al pequeño pueblo de Prado, municipio terracampino que apenas supera los 50 habitantes, que reunió casi a una treintena de mujeres en un encuentro que tuvo como primer escenario el balcón de la casa consistorial, donde la alcaldesa del pueblo, Ana María Vidal, cedió el bastón de mando a Micaela Gangoso Castellanos.

Las águedas de Villaescusa en la iglesia parroquial.

Desde el Ayuntamiento salieron en procesión, encabezada por el estandarte de Santa Águeda, hasta la iglesia parroquial de Santa Marina, donde el párroco, don Santiago, presidió una misa solemne y cantada. Finalizada la cual, y tras una sesión de fotos en los atrios, recorrieron cantando las calles del pueblo. Después de una comida de hermandad, canciones, bailes, chistes, además de un bingo, completaron la tarde hasta terminar con un sabroso chocolate con bizcochos.

Almeida de Sayago se sumaba a la celebración con la entrega del bastón de mando por parte del alcalde, Miguel Alejo, para continuar con la misa, oficiada por el párroco Héctor Galán, y procesión de la santa por las calles del pueblo. El día ventoso y de lluvia no fue inconveniente para que un grupo de mujeres luciera la indumentaria tradicional mientras los hombres vestían las capas.

La alcaldesa de Pajares entrega el bastón.

En Fermoselle, su Ayuntamiento era ayer testigo del traspaso de poderes protagonizado por el alcalde, José Manuel Pilo, entregando el bastón de mando a las mayordomas. A continuación, la fiesta se ha trasladado a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se celebró la misa en honor a Santa Águeda con las cofrades luciendo los espectaculares trajes regionales y manteos y acompañando a la santa en procesión.

Un ritual que se ha repetido en muchos pueblos de la provincia a lo largo del día de ayer o en el transcurso de la semana, como en Morales y Moraleja del Vino, pueblos con cofradías muy numerosas de mujeres. O en Villaescusa y Fuentesaúco, donde sus vecinas e hijas del pueblo renovaron la tradición.

Hoy otros muchos pueblos serán testigos de los honores a la patrona de las mujeres.