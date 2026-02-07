Herida una mujer de 50 años al salirse de la carretera en San Pedro de las Herrerías a causa de la nieve

La nieve caída en las últimas horas ha provocado un nuevo incidente en la red provincial de carreteras. A las 13:29 horas, los servicios de emergencia han recibido el aviso de la salida de vía de un todoterreno en el punto kilométrico 18 de la ZA-912, a la altura de San Pedro de las Herrerías, una de las zonas más afectadas por el temporal.

Según la información facilitada por el 112, el vehículo perdió el control debido a la presencia de nieve acumulada, terminando fuera de la vía. En el interior viajaba una mujer de unos 50 años, que resultó herida y presentaba una lesión en un brazo, por lo que se solicitó asistencia sanitaria en el lugar del accidente.

El Centro de Emergencias avisó a Tráfico de Zamora y a los servicios sanitarios de Sacyl, que se desplazaron hasta la zona para atender a la afectada y valorar su traslado a un centro médico.

Extremar la precaución

Se recomienda extremar la precaución en la ZA-912 y en las vías secundarias de la comarca, donde la nieve continúa dificultando la circulación.

El suceso se suma a otros incidentes menores registrados a lo largo de la mañana en carreteras de montaña, afectados por placas de hielo y nevadas intermitentes que han complicado la movilidad en varios puntos del noroeste provincial.