Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidentes en la A-52Caso Alberto VegaERE en el Hotel Convento de CoresesRegulación de los embalses de Zamora
instagramlinkedin

Herida una mujer de 50 años al salirse de la carretera en San Pedro de las Herrerías a causa de la nieve

La conductora perdió el control y terminó fuera de la carretera ZA-912

Ambulancia 112.

Ambulancia 112. / Agencias

T. S.

La nieve caída en las últimas horas ha provocado un nuevo incidente en la red provincial de carreteras. A las 13:29 horas, los servicios de emergencia han recibido el aviso de la salida de vía de un todoterreno en el punto kilométrico 18 de la ZA-912, a la altura de San Pedro de las Herrerías, una de las zonas más afectadas por el temporal.

Según la información facilitada por el 112, el vehículo perdió el control debido a la presencia de nieve acumulada, terminando fuera de la vía. En el interior viajaba una mujer de unos 50 años, que resultó herida y presentaba una lesión en un brazo, por lo que se solicitó asistencia sanitaria en el lugar del accidente.

El Centro de Emergencias avisó a Tráfico de Zamora y a los servicios sanitarios de Sacyl, que se desplazaron hasta la zona para atender a la afectada y valorar su traslado a un centro médico.

Extremar la precaución

Se recomienda extremar la precaución en la ZA-912 y en las vías secundarias de la comarca, donde la nieve continúa dificultando la circulación.

Noticias relacionadas y más

El suceso se suma a otros incidentes menores registrados a lo largo de la mañana en carreteras de montaña, afectados por placas de hielo y nevadas intermitentes que han complicado la movilidad en varios puntos del noroeste provincial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents