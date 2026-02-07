Los estragos del temporal: Desprendimiento de rocas en la circunvalación de Fermoselle

El temporal de lluvias sigue causando estragos. En Fermoselle se han desprendido grades rocas y tierra que han invadido parte de la calzada en la circunvalación de Fermoselle, cuyo trazado corresponde a la de la carretera autonómica CL-527.

Desprendimiento de rocas en la circunvalación de Fermoselle / Cedida

El Ayuntamiento ha colocado unos conos en la parte de la carretera afectada por el corrimiento de tierra y piedras a fin de mantener la precaución a la hora de circular por la vía y a la espera de que se pueda limpiar en los próximos días.

La intensidad y persistencia de las precipitaciones está provocando diferentes episodios relacionados con caídas de muros o desprendimiento de piedras que llevan a extremar la precaución.