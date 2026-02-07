Los embalses de Zamora superan el 65% de ocupación tras las lluvias y nevadas, con Ricobayo al 91,45%
El embalse de Ricobayo, con un 91,45% de llenado, lidera el crecimiento en Zamora, mejorando significativamente los datos de 2025 y contribuyendo al optimismo generalizado en la provincia
Las fluctuaciones se están convirtiendo en una constante en los datos de los embalses de Zamora, que parecen decididos a calcar las tendencias de años precedentes en las primeras semanas de febrero. Las nevadas y lluvias de las últimas jornadas se han traducido en gran mejoría de la situación, aumentando los datos recogidos hace tan solo cinco días.
Este mismo martes, jornada en la que se publican los datos semanalmente en los registros con el 'llenado' del lunes, la ocupación total de los embalses de Zamora se situaba en el 65,42%, lo que supone el crecimiento más de diez puntos porcentuales con respecto a la semana anterior (48,05%). Con esta subida, los datos a principios de febrero sitúan los porcentajes por encima del mismo momento de hace un año (62,14%) y por encima de la media acumulada de la última década (57,38%).
El crecimiento en los datos actuales de los embalses de Zamora se ha visto empujado por el buen rendimiento del embalse de Ricobayo, con un 91,45% y un crecimiento del 29,97% con respecto al lunes de esta semana. Mejorando los datos del 2025 y los que solo se consiguieron hace dos años durante los meses de abril y mayo. Un optimismo que se traslada también al segundo embalse de la provincia por su capacidad, Cernadilla, que vuelve a crecer una semana más hasta situarse al 76,69%, aunque por debajo de sus datos de 2025.
Estabilidad generalizada
Si los datos de los dos embalses más grandes de la provincia son positivos pese a la fría comparación con la última década, los del resto de pantanos de la provincia apuntan a un crecimiento generalizado. En el caso de Villalcampo, crece hasta llegar al 90,5% de su capacidad, lo que le sitúa en segunda posición, muy seguido del embalse de Valparaíso, con un 89,95%. De cerca los siguen el embalse de Castro (88,88%) y el de Nuestra Señora de Argavanzal (87,11%).
