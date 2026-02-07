Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conductores denuncian riesgo de accidente en la autovía A-52 en Sanabria por socavones

Más de una docena de vehículos, retirados por grúas por pinchazos y llantas destrozadas

Socavones en la A-52

Andrea Saavedra

Andrea Saavedra

Las grúas han retirado más de una docena de vehículos en la autovía A-52 en estos tres últimos días a causa de pinchazos y reventones por los baches y socavones aflorados en el firme.

Los conductores alertan desde hace días del mal estado de la vía en varios tramos en sentido ascendente como Terroso a Requejo, Asturianos a Palacios, Puebla a Asturianos y la zona de Mombuey. Las averías son de consideración, no solo por pinchazos, sino rotura de llantas y amortiguadores.

En algunos puntos especialmente dañados sí hay señalización con conos pero en la mayoría de los agujeros, cubiertos de agua o nieve, no se aprecian hasta que no cae la rueda dentro.n

