Conductores denuncian riesgo de accidente en la autovía A-52 en Sanabria por socavones
Más de una docena de vehículos, retirados por grúas por pinchazos y llantas destrozadas
Las grúas han retirado más de una docena de vehículos en la autovía A-52 en estos tres últimos días a causa de pinchazos y reventones por los baches y socavones aflorados en el firme.
Los conductores alertan desde hace días del mal estado de la vía en varios tramos en sentido ascendente como Terroso a Requejo, Asturianos a Palacios, Puebla a Asturianos y la zona de Mombuey. Las averías son de consideración, no solo por pinchazos, sino rotura de llantas y amortiguadores.
En algunos puntos especialmente dañados sí hay señalización con conos pero en la mayoría de los agujeros, cubiertos de agua o nieve, no se aprecian hasta que no cae la rueda dentro.n
Suscríbete para seguir leyendo
- ACTUALIZACIÓN | Cortada la A-52 y la N-255 tras activarse el nivel negro
- La industria quesera en Zamora, obligada a importar la leche de cabra ante la falta de productores
- Hallan con vida a la mujer desaparecida en El Perdigón: Así fue su rescate
- El llamamiento de un conductor tras recibir un golpe en su coche en Morales: 'Tienes 24 horas o...
- Recta final del proceso de caducidad de la central de Villalcampo: inspección y presentación de alegaciones
- Muere Pilar Sastre, la telefonista de Puebla que sostuvo a Sanabria en la noche más oscura
- Leonardo deja varias carreteras afectadas por balsas de agua en la provincia
- Alerta máxima en Aliste: El río Frío, fuera de control, amenaza con arrastrar un emblemático puente