Una bodega de la ruta turística de Fermoselle, cerrada por desprendimientos

Olvido Peños teme por la integridad de su bodega situada en la calle Subida Fontanicas de Fermoselle. Lleva cuatro años batallando con el Ayuntamiento y esta vez sí ve un peligro real de corrimiento de tierras que ciegue la puerta de la construcción o acabe por arruinar la entrada.

Las intensas precipitaciones de este mes de enero agravan la situación para desespero de esta empresaria que se ha visto obligada a eliminar la bodega de la ruta de "tesoros escondidos" de Fermoselle que oferta a los turistas con visitas y degustaciones.

"Es una pena que se quieran promocionar las bodegas y se luche por la declaración de Patrimonio de la Humanidad y luego las estén dejando caer" se queja Olvido Peños.

Denuncia la fermosellana que escritos remitidos al Ayuntamiento instando a buscar una solución a la pared de titularidad pública, según informe de la Diputación, no se han sustanciado mientras continúa el desprendimiento de la mampostería que remata el talud sobre la entrada de la bodega. "Se limitan a decirme que la obra se hará cuando se tengan los medios necesarios y así llevo cuatro años" expresa la empresaria.

Desprendimientos sobre la entrada de la bodega. | FIRMA

El equipo de Gobierno de Fermoselle acordó en septiembre de 2024 solicitar un informe al Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación y, de forma preventiva, acordonar la zona con el fin de evitar accidentes.

Informe donde se precisa cómo las obras de un almacén en el inmueble ubicado al fondo del callejón han aumentado los vertidos de agua sobre las bodegas, por lo cual se debe requerir al propietario a recoger las aguas pluviales para que sean conducidas a la red de saneamiento y no repercutan en el muro sobre la entrada de la bodega. El mismo informe apunta que el sendero que discurre por el lateral del callejón y que asciende sobre las entradas de las bodegas "parece de titularidad pública, por lo que su mantenimiento correspondería al Ayuntamiento".

Olvido Peños asegura que la "dejadez" del equipo de Gobierno ha agravado la situación hasta el punto de tener que cerrar la bodega al público. "Estamos enseñando un patrimonio de Fermoselle que se debe de cuidar y esta es la respuesta: el abandono; además del perjuicio económico para mi negocio. Llevo más de un año con la bodega cerrada y sin poderla enseñar dentro de la ruta".

Desprendimientos en la pared de la entrada de la bodega / Cedida

El concejal de Urbanismo, Roberto Ramos, comprende el malestar de la propietaria, pero también defiende que "el Ayuntamiento no se ha quedado parado. Hemos pedido un informe a la Diputación para saber la titularidad del muro y se nos pedía balizar la zona, cosa que ya habíamos hecho antes".

Ramos precisa que la filtración de agua a la pared en cuestión se produjo porque "otro propietario ejecutó una obra y no canalizó una salida de aguas pluviales. El propietario del inmueble va a solicitar una acometida de desagüe para canalizar esas aguas y me consta que lo iba a hacer ya porque ha pedido autorización para poder conectar en la red de saneamiento municipal".

Una vez realizada esa actuación, "el Ayuntamiento, cuando pueda levantará el trozo de pared y consolidará el muro" explica el concejal de Urbanismo.

El problema es que Olvido Peños dice estar "cansada de buenas palabras" y anuncia "medidas para que de una vez se arregle esta situación que me está haciendo mucho daño".