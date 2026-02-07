Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las águedas toman el mando en Almeida de Sayago

El alcalde Miguel Alejo entrega el bastón de mando

I. G.

Almeida de Sayago se suma a la celebración de Santa Águeda este sábado. Los actos han comenzado con la entrega del bastón de mando por parte del alcalde, Miguel Alejo, para continuar con la misa, oficiada por el párroco Héctor Galán, y procesión de la santa por las calles del pueblo.

El día ventoso y de lluvia no ha sido inconveniente para que un grupo de mujeres luciera la indumentaria tradicional mientras los hombres vestían las capas.

Tras la comida de hermandad en el salón cultural, un bingo musical y animación para los más pequeños han animado las fiesta.

