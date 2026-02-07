Águedas por todo lo alto en un pueblecito de apenas cincuenta habitantes de Zamora

Las mujeres de Prado, municipio terracampino de Zamora que apenas supera los 50 habitantes, también celebran las águedas. Lo hacen este sábado para ser acompañadas por quienes no viven en el pueblo y así ser más con quien compartir. Al final casi se juntan una treintena.

A las 11,30 h., en el balcón de la casa consistorial, ante la presencia de todas las participantes, la alcaldesa del pueblo, Ana María Vidal, ha cedido el bastón de mando a la alcaldesa de las águedas de este año, Micaela Gangoso Castellanos.

Águedas de Prado / Cedida

Desde el Ayuntamiento salieron en procesión, encabezada por el estandarte correspondiente de Santa Águeda, hasta la iglesia parroquial de santa Marina, donde el párroco, don Santiago, presidió una misa solemne y cantada. Finalizada la cual,y tras una sesión de fotos en los atrios, recorrieron cantando las calles del pueblo.

Águedas de Prado / Cedida

Unas abundantes y ricas viandas les esperaban en el local multiusos y, así, después de llenar la panza comenzó la danza y el desenfreno.

Canciones, bailes chistes, además de un bingo, completarán la tarde hasta terminar con un sabroso chocolate con bizcochos.