Villalpando planta cara al problema de la vivienda y construirá 17 de protección pública para fijar población

El Ayuntamiento de Villalpando ha dado un paso decisivo para ampliar el parque de viviendas de protección pública en el municipio, con la intención de atender la creciente demanda ante un mercado inmobiliario tensionado y un previsible aumento de la población.

Con estos objetivos, el Ayuntamiento ha formalizado esta semana en la Notaría de Villalpando la firma de la escritura pública que permitirá la construcción de una promoción de viviendas de protección pública, dentro del programa impulsado por la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León.

En el citado acto notarial se formalizaron todas las operaciones necesarias para hacer viable el proyecto. El alcalde, Emiliano de la Puente, confirmó que las citadas operaciones engloban la aceptación de la cesión gratuita de suelo, la agrupación y posterior segregación de parcelas y la cesión final a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), empresa pública que será la encargada de ejecutar la promoción de viviendas en dos parcelas, de las que una ha sido cedida gratuitamente por la familia Nájera.

En concreto, según la información facilitada por De La Puente, las dos parcelas afectadas por la actuación son una parcela de titularidad municipal situada en la carretera de Quintanilla del Monte número 18 y la finca colindante, ubicada en el número 20, que, en un gesto altruista, ha cedido la familia Nájera.

Plano de las parcelas en las que está previsto construir la nueva promoción de viviendas. / Cedida

Ambas fincas alcanzan, tras su agrupación, una superficie total de 9.124 metros cuadrados, de los que 6.174 se corresponden con la donada por la familia Nájera, lo que ha permitido al Ayuntamiento disponer del suelo necesario para materializar y "hacer viable" una actuación "de interés social".

La nueva promoción de vivienda protegida de Villalpando se denominará "Grupo de Viviendas Sociales Carmen Nájera Palmero", en un acto de reconocimiento público y de agradecimiento institucional a la familia donante de los terrenos, "cuyo gesto solidario y desinteresado ha sido determinante para hacer viable esta actuación de interés social", subraya el alcalde.

El proyecto se ejecutará en dos fases y las cinco primeras viviendas previstas "seguirán un modelo arquitectónico moderno, eficiente y plenamente integrado en el entorno", en consonancia con otras promociones de vivienda social ya ejecutadas por Somacyl, matiza De la Puente.

En una segunda fase está previsto construir 12 viviendas más. Con la firma de la escritura, el proyecto "entra en una fase decisiva, al quedar el suelo plenamente disponible para que Somacyl continúe con los trámites necesarios para la ejecución de las obras".

Además, según el alcalde, esta actuación supondrá un avance decisivo a nivel inmobiliario en Villalpando, que además de facilitar el acceso de jóvenes y familias a viviendas protegidas, contribuirá a fijar población y al desarrollo social del municipio.