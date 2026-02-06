El río Guareña se desborda en Vadillo
Las intensas precipitaciones saturan el cauce e inundan zonas del pueblo
El pueblo de Vadillo de la Guareña presenta una estampa inusual, con los aledaños de la ribera del río Guareña transformados en un mar debido al desbordamiento del cauce. Las intensas precipitaciones que se vienen sucediendo a lo largo del mes de enero, especialmente en los últimos días, han terminado por saturar el cauce y anegar zonas como el parque, el chiringuito, praderas y tierras de los alrededores.
Todo el entorno del río cubierto de agua debido a la subida del nivel que se podía ayer observar el puente sobre el Guareña, con los ojos prácticamente cubiertos. Las sucesivas borrascas tendrán continuidad en los próximos días con la consiguiente amenaza para pueblos ya muy saturados por el agua.
Suscríbete para seguir leyendo
- ACTUALIZACIÓN | Cortada la A-52 y la N-255 tras activarse el nivel negro
- Hallan con vida a la mujer desaparecida en El Perdigón: Así fue su rescate
- Una ambulancia que trasladaba a pacientes de Galicia a Madrid, atrapada en la nieve en Zamora
- El llamamiento de un conductor tras recibir un golpe en su coche en Morales: 'Tienes 24 horas o...
- Recta final del proceso de caducidad de la central de Villalcampo: inspección y presentación de alegaciones
- Muere Pilar Sastre, la telefonista de Puebla que sostuvo a Sanabria en la noche más oscura
- Queda en Zamora para comprar un coche de segunda mano y le roban todo el dinero
- Leonardo deja varias carreteras afectadas por balsas de agua en la provincia