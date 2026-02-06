El río Guareña se desborda en Vadillo

El pueblo de Vadillo de la Guareña presenta una estampa inusual, con los aledaños de la ribera del río Guareña transformados en un mar debido al desbordamiento del cauce. Las intensas precipitaciones que se vienen sucediendo a lo largo del mes de enero, especialmente en los últimos días, han terminado por saturar el cauce y anegar zonas como el parque, el chiringuito, praderas y tierras de los alrededores.

Zona de Vadillo de la Guareña anegada por el agua / Cedida

Todo el entorno del río cubierto de agua debido a la subida del nivel que se podía ayer observar el puente sobre el Guareña, con los ojos prácticamente cubiertos. Las sucesivas borrascas tendrán continuidad en los próximos días con la consiguiente amenaza para pueblos ya muy saturados por el agua.