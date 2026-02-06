Madridanos estrena consultorio médico y salón de plenos

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha visitado hoy las obras ejecutadas para la construcción del nuevo consultorio médico de Madridanos, acompañado por el alcalde de la localidad, Ángel Sánchez Hidalgo, miembros de la corporación municipal y representantes provinciales.

La actuación ha contado con una aportación de más de 132.000 euros por parte de la Institución Provincial, dentro de una inversión total de 138.000 euros, lo que ha permitido dotar al municipio de unas nuevas instalaciones sanitarias modernas, funcionales y plenamente adaptadas a las necesidades actuales.

En la visita también han estado presentes el diputado delegado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez, y el diputado provincial por la comarca de Tierra del Vino, Juan de Canto Sevillano.

El anterior consultorio médico se encontraba ubicado en dependencias del propio Ayuntamiento y presentaba condiciones precarias, motivo por el cual el alcalde solicitó la colaboración de la Diputación para poder ejecutar un nuevo edificio independiente.

El nuevo edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para el uso sanitario, garantizando una atención adecuada tanto para los usuarios como para los profesionales.

El presidente de la Diputación también visitó el nuevo Salón de Plenos del Ayuntamiento de Madridanos, una actuación que ha contado con una ayuda de 48.000 euros.

Javier Faúndez destacó que se trata de obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y contribuyen a hacer más habitables y atractivos los pueblos de la provincia, reafirmando el compromiso de la Diputación con el municipalismo y con la mejora de los servicios básicos en el medio rural.