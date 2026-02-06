Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bajo Duero dona 500 árboles a Porto de Sanabria, que el año pasado sufrió un gran incendio

La donación se sufraga con la recaudación del espectáculo solidario ‘45 años de Buena Jera’

Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción del incendio originado en Porto de Sanabria.

Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción del incendio originado en Porto de Sanabria.

I. G.

La Asociación Etnográfica Bajo Duero llevará a cabo el próximo 14 de febrero una jornada de repoblación en Porto de Sanabria, donde se plantarán parte de los 500 árboles adquiridos gracias a la recaudación del espectáculo solidario ‘45 años de Buena Jera’.

Frutales y acebos fueron adquiridos con los más de 1.800 euros recaudados en el espectáculo ‘45 años de Buena Jera’ y miembros de Bajo Duero se desplazarán a Porto para realizar la plantación junto a los vecinos del municipio.

Cartel

Cartel / LOZ

Durante el pasado verano los incendios forestales causaron importantes daños en el entorno natural de Porto. Ante esta situación, Bajo Duero decidió contribuir a la repoblación arbórea del municipio destinando los más de 1.800 euros recaudados en su espectáculo, celebrado en septiembre con motivo de su 45 aniversario, a la compra de árboles frutales y acebos.

Una parte de los 500 árboles fue ya plantada el pasado mes de diciembre por los propios vecinos de Porto, mientras que el próximo 14 de febrero integrantes de Bajo Duero y de su escuela se desplazarán al municipio para completar la plantación del resto de los árboles. La jornada está abierta a todas aquellas personas que deseen participar en la repoblación. Además, se plantea como un día de convivencia con los vecinos de Porto en el que también habrá espacio para el baile.

Para Bajo Duero esta iniciativa es una forma de devolver al territorio parte de lo que da, así como una muestra de que la cultura es también una herramienta de compromiso con el mundo rural.

