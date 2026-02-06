Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un arrastre de tierras invade parte de la vía del tren en Lubián

Las intensas lluvias provocan el desprendimiento

Tierra sobre la vía del tren en Lubián

Tierra sobre la vía del tren en Lubián / Araceli Saavedra

A. S.

Un importante desprendimiento de tierra en la vía de tren, a la altura de la estación de Lubián, ha invadido los railes en un pequeño tramo de la antigua vía convencional Orense-Puebla de Sanabria. Las abundantes precipitaciones han producido un arrastre de tierra y árboles que ha invadido la vía de ferrocarril que a día de hoy se utiliza para el tránsito de mercancías con destino o procedentes de Galicia.

Tierra sobre la vía del tren

Tierra sobre la vía del tren / Araceli Saavedra

Vecinos y viandantes se observado con sorpresa cómo la tierra y restos vegetales han ocupado parter de la vía enterrando los raíles.

En junio de 2013 se canceló el servicio regional Puebla de Sanabria-Orense, dejando la estación de Lubián y las demás del tramo sin un solo tren con parada.

