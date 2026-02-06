Un arrastre de tierras invade parte de la vía del tren en Lubián

Un importante desprendimiento de tierra en la vía de tren, a la altura de la estación de Lubián, ha invadido los railes en un pequeño tramo de la antigua vía convencional Orense-Puebla de Sanabria. Las abundantes precipitaciones han producido un arrastre de tierra y árboles que ha invadido la vía de ferrocarril que a día de hoy se utiliza para el tránsito de mercancías con destino o procedentes de Galicia.

Tierra sobre la vía del tren / Araceli Saavedra

Vecinos y viandantes se observado con sorpresa cómo la tierra y restos vegetales han ocupado parter de la vía enterrando los raíles.

Noticias relacionadas

En junio de 2013 se canceló el servicio regional Puebla de Sanabria-Orense, dejando la estación de Lubián y las demás del tramo sin un solo tren con parada.