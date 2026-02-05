El subdelegado del Gobierno se reúne con la alcaldesa de Arcenillas

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha mantenido este miércoles un encuentro institucional con la alcaldesa de Arcenillas, Jénifer Fernández, en la Subdelegación del Gobierno, con el objetivo de conocer de primera mano la situación del municipio y abordar distintas cuestiones de competencia estatal que afectan a la localidad.

Durante la reunión, Blanco reiteró su “absoluta disponibilidad” para recibir a los alcaldes y alcaldesas de la provincia, subrayando la importancia de la colaboración entre administraciones para dar respuesta a los problemas que se plantean en el ámbito municipal. “Esta es la casa de todos y nuestra obligación es atender las demandas de los vecinos e intentar hacer la vida más cómoda en todo el territorio provincial”, señaló.

En el encuentro participaron también el teniente coronel y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Héctor David Pulido; la capitán Sinde; el sargento Pablo, responsable del acuartelamiento de Moraleja-Arcenillas; el jefe provincial de la Inspección de Telecomunicaciones, Isidro del Agua, y la teniente de alcaldesa de Arcenillas, Elena García.

Seguridad ciudadana y Guardia Civil

Uno de los principales asuntos tratados fue la seguridad ciudadana. Según los datos expuestos, los índices de delincuencia en Arcenillas son muy bajos. No obstante, se analizó el impacto de dos robos registrados el pasado mes de noviembre en viviendas del municipio, que generaron preocupación entre los vecinos. Las investigaciones apuntan a la actuación de una banda itinerante, ya que los hechos coincidieron con robos en localidades cercanas, sin que se hayan producido nuevos incidentes en los meses posteriores.

Asimismo, la Guardia Civil informó de la ampliación de efectivos en el acuartelamiento de Arcenillas, lo que permitirá incrementar la actividad y reforzar la presencia policial en esta zona del alfoz zamorano.

Mejora de la cobertura móvil

En materia de telecomunicaciones, se recordó que Arcenillas cuenta desde 2021 con fibra óptica de ultra alta velocidad gracias al Plan de Extensión de Banda Ancha del Ministerio para la Transformación Digital. Respecto a la cobertura móvil, Isidro del Agua explicó que la orografía y la ubicación altimétrica del municipio dificultan la conectividad, por lo que se planteó que el Ayuntamiento solicite a las operadoras la ampliación de nuevos sectores que permitan mejorar el servicio.

Ángel Blanco puso en valor la relación estrecha que mantiene la Subdelegación del Gobierno con la corporación municipal de Arcenillas, un municipio que cuenta actualmente con unos 450 habitantes censados, con el objetivo de mejorar la convivencia y la atención a la ciudadanía.