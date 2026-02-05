Rihonor 'sortea' el desbordamiento del río y el Tera invade el paseo de Castro

Los vecinos de Rihonor de Castilla estuvieron atentos a la subida del río Fontano, a su paso por el casco urbano, tras el aumento de caudal registrado el miércoles por la noche, aunque ayer a lo largo de la mañana el nivel bajaba unos centímetros, los suficientes para no acercarse a las entradas de las viviendas cercanas al cauce. El agua del río Fontano al que se unía el caudal del arroyo Las Chanas mantenía un caudal importante a lo largo de toda la mañana a causa del deshielo y de la lluvia. La cascada del Pingón corría con fuerza desde la ladera, regalando la belleza de la caída del agua.

El río Castro, afluente del río Tera, salía de su cauce en varios puntos en el tramo de San Miguel de Lomba hasta Puebla, donde el agua invadía la zona del paseo y el camino de Castro, intransitable por la fuerza del agua a pocos metros de rendir cuentas con el río Tera. Para este afluente CHD no dispone de datos para información ciudadana.

El río Tera registraba nivel amarillo, y alcanzaba los 2,89 metros a las 11 de la mañana y casi 164 metros cúbicos por segundo de caudal, de acuerdo a los datos en tiempo real de SAIH Duero, manteniendo a la población pendiente de su salida en la zona fluvial de la Chopera. Las presas, especialmente la de Tinico, mostraban la bravura de la corriente. La tendencia a primera hora de la tarde era de ir en aumento. Imagen sorprendente la que ofrecían los caños de agua de la Fuente del Pilón, de manantial, casi desbordada.

El río Truchas, otro de los afluentes del Tera, también se salía de las márgenes aguas debajo de Ilanes, en un día en el que prácticamente no dejó de llover sobre la comarca sanabresa. Aguas abajo, la oportuna limpieza del cauce, dentro del casco urbano de El Puente de Sanabria, permitía que el agua fluyera sin riesgo para las viviendas colindantes al cauce. El agua escurría por toda la zona, incluida el agua que inundaba el camino de la depuradora.

Los vecinos de Cerezal de Sanabria también vieron la crecida del río Negro que a la una de la tarde registraba la altura máxima con 3,62 metros y un caudal de 232 metros cúbicos por segundo, en alerta naranja, para dar un respiro en las siguientes horas con tendencia al descenso. En Santa Eulalia del Río Negro el agua saltaba a la pradera más cercana a las casas de la orilla.