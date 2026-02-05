La Raya se prepara para abrir el ciclo de romerías en Aliste y Tras os Montes

La Raya de Aliste y Tras os Montes abrirá el día 14 de marzo el nuevo ciclo anual de romerías internacionales hispano lusas en la localidad de San Vitero con la romería de San José (Cristo de Marzo) que históricamente tenía lugar el día 19, pero desde hace ya muchos años cuando cae entre semana se adelanta al sábado anterior con vistas a favorecer la presencia de los emigrantes ante la baja presencia de residentes.

A la romería que se celebrará en el santuario campestre del Bendito Cristo del Campo y el mercadillo de la pradera contigua al templo, se sumará un año más en el recinto ferial del Noroeste, al otro lado del pueblo, la Feria Monográfica de la Raza Asnal Zamorano-Leonesa donde los ganaderos volverán a mostrar los mejores ejemplares de la pura sangre: burras, buches y garañones.

Nada más llegar, la primavera se tomará un respiro romero para centrarse en la Semana Santa de Bercianos de Aliste, declarada Bien de Interés Cultural en 2014 y Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León en 2012, los días 2 y 3 de abril con las procesiones de La Carrera de Jueves Santo y el Santo Entierro de Viernes Santo.

El Lunes de Pascua, día 6 de abril, primeras citas romeras de la primavera en Muelas del Pan con el Cristo de San Esteban en las inmediaciones de Pilo el Moro (Embalse del Esla) y en Tábara con San Blas y San Mamés en el santuario de la Sierra de la Culebra.

La Luz

La madre de todas las romerías transfronterizas llegará con Nuestra Señora la Virgen de la Luz (protectora de la vista y parte de las “Siete Hermanas de España y Portugal” en la raya de Moveros y Constantim que se celebrará el día 26 de abril coincidiendo, como manda la tradición, con el domingo siguiente a San Marcos, congregando a miles de romeros y devotos. Alrededor de las 5 de la tarde de la víspera (25) se subirá en procesión a la imagen de la iglesia matriz a la ermita campestre donde pasará la noche bajo la custodia de efectivos de la GNR (Guarda Nacional Republicana) para regresar el domingo al atardecer.

Mayo, como mes de las flores, volverá a ser el más romero y la primera cita será el día 2, por la tarde, con Nuestra Señora la Virgen del Puerto en Losacio de Alba que por tradición antaño coincida con la Santa Cruz de Mayo (día 3). Un día después, el domingo 3, cita obligada en Trabazos de Aliste con la Virgen de la Soledad y la Concordia de las Aguas rubricada en 1713 por los pueblos, concejos y parroquias Rábano, Sejas y Viñas. Históricamente se celebra el día 8: San Miguel de Mayo.

La Raya se prepara para abrir el ciclo de romerías / Ch. S.

Nuestra Señora la Virgen de Fátima aparecida un 13 de mayo en Cova de Iría a los pastorcillos Francisco, Jacinta y Lucía, será venerada el domingo 10 de mayo por la mañana en la ribera del río Manzanas entre Villarino de Manzanas Petisqueira: actos religiosos y mercadillo; y por la tarde cerca del río Cebal en Fradellos de Aliste. Para finalizar el mes de María que mejor manera que participar el último domingo de mayo, día 31, en la romería en honor a Nuestra Señora de la Ribera (La Riberinha) en Quintanilha a solo un paso de la frontera en San Martín del Pedroso.

Samir

Comienza el verano romero con San Juan Bautista en Samir de los Caños en junio y ya en julio el día 2, jueves, la Villa de Alcañices volverá a coger la romería de Nuestra Señora la Virgen de la Salud (Patrona de Aliste) otra de las "Siete Hermanas" de España y Portugal.

Valer de Aliste, localidad asentada a orillas del río Frío, será este año la gran protagonista el primer fin de semana de julio con la celebración los días 3 (viernes), 4 (sábado) y 5 (domingo) de la celebración del XXXV Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba que este año tiene como anfitriona a la asociación cultural "El Valle" que se encarga de la organización.

El pueblo está ultimando un amplio y variado programa de actividades donde brillarán con luz propia entre otras muchas cosas el mejor folclore con los principales grupos locales y un concierto de alto standing, lo mejor de la gastronomía de la zona y una verbena con una gran orquesta además de actividades religiosas, culturales y etnográficas buscando la participación de niños, jóvenes y mayores con alternativas para todos los gustos y edades.

El mes de septiembre completará el calendario romero con la Virgen de Arboles en Carbajales de Alba el 8, la Virgen de la Encarnación en Villalcampo el 10, la Virgen del Nazzo en La Povoa y San Vitero el 12 con el Cristo de Septiembre y la Feria de la Trashumancia.

Mascaradas

Los amantes de las ancestrales mascaradas alistanas tendrán dos citas obligadas durante la época estival y ambas en el mes de agosto al modificarse las fechas de su celebración histórica: la primera el Atenazador de San Vicente de la Cabeza que cambia San Pedro Apóstol (29 de junio) por San Lorenzo Mártir (11 de agosto) y la Obisparra de Pobladura de Aliste que cambió San Esteban Protomártir (26 de diciembre) por la Virgen de la Asunción. A nivel agroganadero la Feria Ganadera de San Miguel de Mayo y el Concurso de Sementales de la Raza Autóctona de Ovino Castellana, propia del 8 de dicho mes, se retrasará un día para hacerla coincidir con el 9 sábado e incluirá el Mercado de Productos Transfronterizos de Alaba, Aliste y Tras os Montes.

En las romerías que primera el antaño tenían fecha de celebración fija, San Vitero, Trabazos o Losacio cuando caen entre semana en los últimos años se trasladan por norma general al sábado o domingo con vistas a facilitar la presencia de los emigrantes y allegados que de lunes a viernes no se encuentran en los pueblos por motivos de estudios o trabajo.

El el caso concreto de Muelas del Pan que desde hace varios años se adelantó un día, del Martes de Pascua al Lunes de Pascua el cambio se hizo a petición de los propios vecinos teniendo en cuenta lo mejor para quienes regresan en Semana Santa y tienen que regresar a sus lugares de residencia. De esta manera solo tiene que pedir en su empresa un día y no dos.n