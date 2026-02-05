Las mujeres de Villalpando toman el mando y honran a Santa Águeda

Fieles a la cita con la tradición, las mujeres de Villalpando han celebrado este jueves, 5 de febrero, la festividad de Santa Águeda.

La Asociación Cultural Mujeres Unidas de Villalpando (MUVI) ha sido la encargada de programar diversas actividades con el objetivo de rendir honores a la santa y de estrechar los lazos de unión entre sus integrantes.

Las participantes en la fiesta desafiaron a la adversa meteorología y, a las 11.30 horas, se reencontraron en el local del sindicato, desde el que se dirigieron a buscar a la pregonera de este año, Ana Gallego de la Puente.

La comitiva prosiguió su recorrido hasta el Ayuntamiento donde las mujeres, engalanadas con trajes tradicionales, fueron recibidas por el alcalde de Villalpando, Emiliano de la Puente, quien cedió el bastón de mando de la villa a la pregonera.

Tras la recepción oficial, las participantes en la fiesta asistieron a una misa oficiada en la iglesia de San Nicolás, desde la que, a continuación, partió la procesión en la que las mujeres portaron a hombros la venerada imagen de la santa. El desfile procesional dio paso a la lectura del discurso preparado por la pregonera para una cita tan importante con la tradición.

La fiesta prosiguió con una comida de hermandad en un restaurante de la localidad y con una actuación musical en la que el artista Óscar Recio interpretó baladas y rancheras.

La celebración de la fiesta de Santa Águeda fue clausurada con el reparto de las típicas orejas de carnaval entre las personas que quisieron acompañar a las mujeres de Villalpando en una cita tan especial.