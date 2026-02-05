Leonardo deja al menos cuatro carreteras afectadas por balsas de agua en la provincia

El paso de la borrasca Leonardo continúa causando estragos a su paso por la provincia. Uno de los puntos afectados este jueves son las carreteras donde a la acumulación de lluvias se suma el desbordamiento de ríos y arroyos próximos que llegan a invadir parte de la vía. A estas hora hay al menos cuatro carreteras afectadas y varias salidas de vía provocadas por la presencia de balsas de agua en el firme.

En Sayago se pide precaución en el tránsito de la carretera que une Formariz con Fariza, mientras que en Tierra de Tábara se han constatado acumulaciones de agua sobre la vía que une Ferreras de Arriba con Ferreras de Abajo. A su vez, se han notificado incidencias similares en la ZA-P-2327 (desde la N-122 a Almendra), la ZA-P-1304 (a la altura del kiómetro 7 entre Torres del Carrizal y Cerecinos del Carrizal). La situación ha obligado a cortar el carril izquierdo en esta carretera, en concreto a la altura del kilómetro 6,400 al detectarse acumulaciones de hasta 30 centímetros de agua.

A. O.

Tanto la empresa de mantenimiento de carreteras como los operarios del Parque de Maquinaria de la Diputación de Zamora están trabajando para señalizar y achicar el agua en los puntos más conflictivos con la intención de prevenir a los conductores y que eviten riesgos. De hecho, ya se han constatado varias salidas de vía provocados por el tránsito en carreteras afectadas por la presencia de agua, tal y como han confirmado desde la Diputación de Zamora. La institución provincial realiza una nueva llamada a la precaución instando a evitar desplazamientos innecesarios, en caso imprescindible reducir la velocidad y evitar cruzar zonas inundadas.

Situación en Sanabria

Numerosos municipios continúan reportando desbordamientos de ríos en los cauces urbanos, como es el caso del río de Onor a su paso por Rihonor de Castilla. La crecida del caudal mantiene en vilo a los vecinos ante su cercanía a las viviendas más próximas. Una situación similar se vive en Santa Eulalia del Río Negro.

Desbordamientos y cortes de caminos en Sanabria, en imágenes / Araceli Saavedra

El río Castro también se ha desbordado desde San Miguel y en Puebla cortando el camino tradicional de Castro.

Estaciones de aforo en alerta

