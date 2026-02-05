"Esta temporada es clave en mi carrera; es el año de dar el paso"

Abulense de nacimiento y formado en las Escuelas Taurinas de Extremadura, cuenta con raíces familiares en Villarrín de Campos, de donde desciende su abuelo materno. Mañana abrirá la temporada en la Feria Valdemorillo, con la mira puesta en la posibilidad de tomar la alternativa a final de este 2026

¿Cuál es su vínculo con Zamora?

Me viene por parte de mi abuelo materno, que tiene familia en Villarrín de Campos. No he estado nunca, ni siquiera en la provincia. Me gustaría ir a torear allí (Villarrín de Campos) y, si es posible en la provincia, pues también.

Entrando en materia profesional, abrirá la temporada en la primera feria del año, la de Valdemorillo, donde torea mañana. ¿Cómo afronta la tarde?

La afronto con mucha ilusión y mucha responsabilidad, porque es una feria de primera, y es un acontecimiento importante para mí.

Se trata de una novillada a seis, ¿eso le hace sentir que tiene que dar un poco más de sí porque compite con más compañeros?

Sí, así es. No me puedo dejar nada en el primer momento porque sólo es una oportunidad la que tenemos y disminuyen, quizás, las posibilidades de triunfo. Pero, si pasa algo grande con ese novillo, que estoy seguro de que sí, la gente le va a dar más mérito porque ha visto una pequeña parte.

Uno de esos compañeros es paisano suyo, Sergio Rollón, que reaparecerá tras la grave cornada que tuvo en el Circuito de Novilladas de Madrid. ¿Eso tiene un cariz especial para usted?

Sí, para mí, también es un aliciente porque yo estuve la tarde del percance y siempre me habría gustado, el día que él volviera a torear, estar anunciado en ese cartel. Y quién nos lo iba a decir, que con lo complicadas que están las cosas para los novilleros, iba a poder torear con él, sobre todo, en su reaparición.

Julio Méndez toreando a la verónica. / C. T.

Además de la de mañana, tiene confirmadas tardes en algunas de las principales ferias, como las de Fallas y San Isidro. ¿Está satisfecho por tener estas fechas ya cerradas al comienzo de la temporada?

Sí, es una ilusión tremenda para mí porque sé todo el trabajo que hay detrás para que se hayan podido conseguir esos objetivos a priori. Luego, mi principal objetivo, lógicamente, es cortar las orejas y triunfar, que es para lo que me preparo. Pero estar anunciado ya supone una gran responsabilidad porque son acontecimientos muy importantes y estoy intentando llevarlos lo mejor posible.

También va a estar en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, de cuyo bolsín se proclamó triunfador en 2024. ¿Le hace ilusión volver a pisar la plaza mirobrigense, esta vez, como novillero con picadores y con un nombre hecho?

Sí, me motiva muchísimo porque la vez que fui como participante del bolsín pude disfrutar mucho, corté dos orejas y bueno, me pegó una cornada. Fue, quizá, el sabor más agridulce que me llevo de esa tarde y ahora voy con ganas de superar aquello, de dejarlo atrás y de volver a cortar las orejas porque corté dos orejas, pero espero que esta vez pueda salir a hombros (ríe).

Mi preparación para esta temporada está siendo la más intensa de todos los inviernos

¿Cómo está siendo su preparación para esta temporada?

Está siendo, sin duda alguna, la más intensa de todos los inviernos que he echado como novillero en mi corta carrera. Me he venido a un pueblo de la sierra de Madrid, apartado de todo, para dedicarme exclusivamente a entrenar. Creo que era lo necesario: salir de la zona de confort, salir de casa. Mi preparación está siendo única y total enfocada al toro. No tengo otra cosa que hacer y me paso el día entero soñando, imaginando lo que quiero hacer en la plaza y, sobre todo, entrenando mucho.

¿Y qué es lo que sueña e imagina?

Hay días que sueñas cosas muy bonitas y, otros días, se te vienen cosas más amargas o más complicadas que sabes que pueden pasar en la profesión y en una tarde de toros. Pero sí se me vienen muchas veces imágenes abriendo esas puerta grande en Madrid, que la tengo de aquí a 58 kilómetros, me sé los kilómetros exactos (ríe). O cortando las orejas en Valencia, cuajando un novillo en las plazas importantes, que es lo que de verdad me llena.

¿Hay algo en lo que esté haciendo más hincapié en su preparación?

Te diría que no. Bueno, en el toreo de salón, bastante. Quiero que se note y ya se está notando día a día en los tentaderos una mejora en la calidad de mi toreo: un toreo más puro, más clásico, más rotundo. Pero mi preparación siempre ha sido muy dedicada a la tauromaquia porque yo vivo para esto. Es una filosofía de vida como yo la comprendo y no tengo otra cosa en mi vida que esto; entonces, lo hago todo con mucha pasión y con mucho amor.

Busco un toreo clásico y puro porque es lo que nunca pasa de moda, lo que más llega al aficionado y lo que me hace sentirme más vivo y auténtico

Habla de ese toreo puro y clásico, que es el concepto que busca, ¿no?

Sí, trato de buscarlo porque creo que es lo que nunca pasa de moda, lo que al aficionado más le llega y lo que a mí, como torero, me hace sentirme más vivo y más auténtico, si cabe.

¿Cómo se prepara a nivel mental?

Te diría que es casi más duro que la preparación física. Estos últimos meses son, a veces, duros porque los toreros, en general y , en mi caso, tenemos picos altos y bajos de días que estás muy bien porque, al estar solo, no tienes muchas veces en quién apoyarte y te hace volverte duro a la fuerza porque no queda otra opción. Hay días que muy bien, muy motivado para entrenar, con muchas ganas,... y hay otros días en los que tienes muchas dudas en la cabeza, que no te apetece, que desconfías de ti en cierta parte o que no te ves preparado cuando, al contrario, estás preparado totalmente, pero la mente puede jugar malas pasadas. Pero es normal en la profesión, donde te juegas la vida. Y, además, con mi corta edad, que esté anunciado en esos compromisos tan importantes, pues te hace plantearte muchas cosas.

El novillero, ajustándose la montera. / C. T.

Fue finalista del pasado Circuito de Novilladas de Madrid y semifinalista del de Extremadura, ¿repetirá en algún Circuito de la Fundación Toro de Lidia este año?

Todavía es pronto para saberlo. Se va a decidir mucho en estas fechas. Si la Fundación quisiera contar conmigo, yo estaría encantado. Y por mi parte, según cómo vayan saliendo las cosas a principio de temporada, en estos acontecimientos importantes, creo que marcará mucho el devenir respecto a los Circuitos.

¿Hay alguna feria o alguna plaza en la que le gustaría torear especialmente esta temporada?

Hay muchas. A Sevilla es posible también ir, y hay ferias que me harían muchísima ilusión. Por ejemplo, Pamplona me encantaría. A Málaga, me encantaría volver. Bilbao, Huelva, El Puerto de Santa María,... Hay muchísimas ferias que me encantarían y que sé, además, que lo tengo en la mano para poder estar en ellas.

Está teniendo una carrera novilleril un poco meteórica: debutó sin caballos en julio de 2024 y con caballos, menos de un año después, en febrero de 2025, ¿cómo está viviendo ese ritmo tan rápido?

Sí es cierto que yo, muchas veces, me doy cuenta de lo rápido y de lo fluida que está yendo mi carrera. No me preocupo porque sé que estoy preparado para ello. Quizás, sí del punto de madurez que le hace falta a un torero que se forja con el tiempo. Pero mi circunstancia ha venido así, la tengo que aprovechar y yo estoy encantado de que vaya a este ritmo y que, si las cosas van saliendo bien como hasta ahora, siga así.

A pesar de haber debutado con picadores el año pasado, cerró la temporada como el novillero con más trofeos cortados: 57 orejas y 6 rabos. ¿Cómo se siente ante ello?

Satisfecho porque has hecho el trabajo cumplido; al final, lo que tanto trabajaste el invierno anterior y tarde tras tarde que has arriesgado, que has apostado, que no sabías si dar el paso, porque quizá era un sitio de menos nombre y lo has dado..., eso me sirve para llegar este año a los sitios importantes sabiendo que, si he sido capaz de hacer el esfuerzo en las plazas de menos relevancia, en las importantes no me voy a dejar nada.

El novillero Julio Méndez dando una trincherilla. / C. T.

¿Cómo ve su evolución durante estas dos temporadas?

Ha sido todo una evolución a fuego lento, pero sí es verdad que muy prematura. Como novillero sin caballos, tuve la oportunidad en la Escuela Taurina de Badajoz de torear muchísimo y llegar muy preparado, cosa que no está al alcance de todos los novilleros. Y, cuando debuté, llevaba un rodaje y un bagaje que muy pocos pueden llevar cuando debutan con los del castoreño. Este año ha sido para mí el primero con caballos, con mucha incertidumbre porque todavía no sabía la respuesta que iba a tener yo frente a un novillo tan serio como el que se lidia por aquí, en la Comunidad de Madrid, que es donde he toreado más veces. Estoy muy contento porque lo he superado y han salido las cosas como soñamos, con triunfos en casi todas las plazas y, sobre todo, mejorando mucho como torero y como persona.

¿Esta temporada va a ser la de asentar todo eso?

Sí, así es. Creo que el año pasado se dieron pinceladas de lo que quiero ser. Es verdad que no nos dejamos ver en ninguna plaza importante por aquello de que la veíamos como una temporada de rodaje, yendo a muchos pueblos y a poquitas plazas importantes. Y este año ya es todo lo contrario: hay que puntuar en los sitios importantes, en los sitios claves, que es para lo que me he preparado este invierno, en la temporada pasada y todo se ha hecho pensando en esta temporada porque es clave en mi corta carrera y en mi vida.

¿Tomar la alternativa en 2026 entra en sus planes?

La veo muy posible, quizás, a finales de temporada para acabar como matador porque volver el año siguiente a las ferias como novillero no es mi idea, además de que veo muy complicado que tenga un inicio parecido a este porque este va a ser el año de dar el paso, pero se irá viendo sobre la marcha como yo vaya respondiendo y como vayan saliendo las cosas en la plaza, que es donde se ven las cosas.

¿Qué plaza y cartel le gustarían?

Me la imagino en una feria buena, quizá, Valladolid, pero dependerá mucho de lo que pase en los sitios importantes, en las plazas de primera. Me gustaría el maestro Emilio de Justo como padrino y el maestro Andrés Roca Rey.

¿Qué opina de que se quiera prohibir la entrada de menores a las plazas?

Pienso que es una falta de respeto y de libertad de las personas; sobre todo, porque creo que los valores que se encuentran en la tauromaquia la sociedad de hoy en día los tiene cada vez menos. También creo que es una falta de respeto por esos padres que deciden educar a sus hijos en un ámbito taurino donde saben que los valores que se les están inculcando son buenos para su futuro y para su crecimiento.