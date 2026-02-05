Joseph, Kristin y Leonardo evidencian el abandono generalizado de los cauces fluviales alistanos

Los temporales Joseph, Kristin y Leonardo se han encargado ellos solos, por un lado, de erradicar de cuajo la preocupante y grave situación de los acuíferos subterráneos que ya aventuraban un verano muy seco y catastrófico para el sector primario agraganadero y por otra parte ha dejado en evidencia la “nefasta gestión de limpieza y mantenimiento de los cauces” por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, creada el 27 de junio de 1927, y dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Los más ancianos de los pueblos, algunos ya nonagenarios que llevan viviendo el día a día de los inviernos desde antes de la Guerra Civil allá por 1935 sentencian: “Que no nos vengan con el cambio climático y con que ahora llueve más, antes llovía igual que ahora y más a menudo, pero el agua igual que venía, pasaba y se iba sin causar daños, porque los propios pueblos y los vecinos nos encargábamos de limpiarlos: teníamos los valles y riberas como patenas y ahora parecen la selva. Ahora los ríos y arroyos están abandonados de la mano de Dios y, una de dos, o entre todos asumimos la culpa y responsabilidades y buscamos soluciones unidos o esto cada vez va a ir a peor y tarde o temprano se producirá alguna desgracia y luego nadie tendrá la culpa”.

Entre las autoridades (alcaldes y concejales) y los vecinos se coincide en señalar que la Confederación Hidrográfica del Duero debe asumir sus competencias y limpiar de maleza los cauces campestres que le competen y autorizar a los ayuntamientos a limpiar los cauces urbanos, pues los consistorios tendrían la competencia, pero necesitan la autorización de la CHD que “o tarda varios años o nunca llega”.

Más de 30 días seguidos de lluvias y lo que queda

En lo que llevamos de año 2025 en la comarca de Aliste ha estado ya más de 30 días seguidos lloviendo lo que ha llevado a la estación meteorológica “María Pinta” de Alcañices atendida por Sergio López Castaño, a registrar unas precipitaciones de 187,8 litros por metro cuadrado.

Si nos vamos hacia el sur (Villalcampo), Cerezal de Aliste o Pino del Oro, la lluvia y la nieve caídas bajan a los 156,4 litros por metro cuadrado, algo habitual. Sin embargo, si nos vamos hacia el norte en la Sierra de la Culebra (Mahíde, Flechas, Figueruela de Arriba, Villarino de Manzanas o Riomanzanas) se superaron los 200 litros en enero.

Marca la creencia alistana que cuando la “Laguna de Bercianos”, situada en un alto junto a la antigua Vereda Real de Galicia, “se arrama la tierra ya no traga”. Pues bien, la laguna natural lleva ya varios días dejando escapar parte de las aguas que la lluvia le tributa.

Antiguamente en Valer los principales manantiales estaban en la vertiente de la colina de “La Chana” que da al río Frío asegurándose que su principal suministrador era precisamente el acuífero subterráneo que durante las lluvias se abastecía de la laguna de Bercianos.

Los ríos conquistan los cauces urbanos a su paso por los pueblos de Aliste / Chany Sebastián

Entre los alistanos y muy en particular entre los agricultores y ganaderos, satisfacción general “pues ha llovido mucho; el agua ha venido muy bien caída y además ha nevado. A poco que tengamos una primavera regular en precipitaciones los manantiales este año no nos van a fallar”.

Incertidumbre total en lo que puede pasar en estos próximos días donde se prevé que las lluvias continúen, pero la tierra ya no traga ni una gota de agua más con lo cual es más que previsible que los desbordamientos e inundaciones van a estar al orden del día.

El río Aliste: de estar 208 días seguidos sin correr a inundar los pueblos

El río Aliste, que da nombre a la comarca, es uno de los cursos fluviales más largos de la provincia de Zamora con un recorrido de 72 kilómetros y 52 metros desde el “Portillo de San Pedro” hasta el río Esla, cruzando por los términos de 17 pueblos, teniendo como tributarios a 27 ríos y arroyos, de los cuales el más importante es el Frío que nace en el entorno de la “Fuente de Moya Pan” en la Sierra de la Culebra”, seguido de Cebal, Mena y Espinoso.

Se trata de un río cuyo cauce principal, hasta recibir al Cebal en Valer, son las aguas de las lluvias, con lo cual las sequías lo condenan. En 2021 estuvo completamente seco durante 208 de los 365 días del año. En 2022 un total de 168 días desde el 13 de junio hasta el 28 de noviembre. El problema es ese, que cuando llueve poco se seca y cuando llueve mucho se sale de madre.