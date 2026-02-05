La Diputación invierte más de 2 millones en la variante sobre el ferrocarril de la carretera de La Hiniesta

La Diputación Provincial de Zamora ha aprobado el proyecto constructivo de la variante de la carretera ZA-P-1405 con paso superior sobre la línea de ferrocarril, en el punto kilométrico 7+750, en el término municipal de La Hiniesta, trámite que permitirá iniciar próximamente el procedimiento de licitación de las obras con un presupuesto base que asciende a 2.031.348 euros (IVA incluido).

La aprobación del proyecto conlleva la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación y la urgencia de la expropiación, de acuerdo con la legislación de carreteras y de expropiación forzosa, habilitando la tramitación por el procedimiento de urgencia.

Del mismo modo, la Diputación ha aprobado la relación definitiva de bienes y derechos afectados, que incluye siete fincas pertenecientes a distintos titulares (particulares, Junta de Castilla y León y ADIF), con superficies afectadas por expropiación en dominio, servidumbres y ocupaciones temporales.

El objetivo de la actuación es mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación en este tramo de la red viaria provincial mediante la construcción de una variante que resuelve uno de los puntos más problemáticos del trazado actual.

Tablero

El nuevo diseño mejora notablemente el trazado existente gracias a la ejecución de un tablero esviado respecto a la vía ferroviaria, lo que permite aumentar los radios de las curvas de entrada y salida, suavizar la trayectoria y cumplir con los valores mínimos establecidos por la normativa vigente.

La solución técnica adoptada contempla la construcción de un paso superior sobre la línea de ferrocarril mediante un puente isostático de vigas prefabricadas de tres vanos.

Las cimentaciones de estribos y pilas se ejecutarán mediante cimentación profunda, debido a las características del terreno.

El ancho total del tablero será de 10,20 metros, con dos carriles de circulación de tres metros cada uno y arcenes de un metro, garantizando unas adecuadas condiciones de funcionalidad y seguridad.

El plazo de ejecución de las obras será de nueve meses una vez el adjudicatario firme el contrato, y el presupuesto base de licitación, IVA incluido al 21 %, asciende a 2.031.348,48 euros.

Con la ejecución de esta obra, la Diputación de Zamora continúa avanzando en la mejora y modernización de la red provincial de carreteras, reforzando la seguridad y la conectividad de los municipios de la provincia.