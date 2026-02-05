La Diputación habilita una línea de 662.000 euros en ayudas para revertir la siniestralidad en el campo zamorano

La Diputación de Zamora habilitará una línea de subvenciones para revertir la siniestralidad en el campo zamorano. Con una inversión inicial de 662.000 euros a dos años y medio, esta convocatoria se dirigirá a mejorar las condiciones de seguridad y salud en los centros y espacios de trabajo agrarios en municipios con menos de 20.000 habitantes.

Los titulares y empresarios del campo podrán así incentivar la mejora de las instalaciones agropecuarias apostando por sistemas antivuelco y señales acústicas de marcha atrás en la maquinaria agraria o la dotación de equipos mecánicos de retirada de cadáveres. La inversión máxima para acogerse a estas ayudas será de 20.000 euros, de los cuales la institución provincial asumirá el 50%, tal y como ha detallado el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, junto a los principales representantes de las organizaciones profesionales agrarias con representación en la provincia.

Una línea que, si bien no es la primera vez que se convoca, sí es novedosa atendiendo al periodo de ejecución que se extiende con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de septiembre del año 2028. Una ampliación en el plazo de convocatoria que viene acompañado del posible aumento en el crédito -en caso de que fueses insuficiente- con cargo a los presupuestos provinciales del año 2027.

Las actuaciones a financiar incluirán, entre otras, la habilitación de espacios o adquisición de armarios para la custodia y almacenamiento seguro de productos fitosanitarios en las instalaciones agropecuarias, la implementación de señales acústicas en aquellos tractores o maquinaria que carezca de avisos al maniobrar marcha atrás o la incorporación de maquinaria que evite lesiones en los ganaderos a la hora de retirar cadáveres pesados que pueden superar los 300 kilogramos de peso.

El presidente de Coag Zamora, Lorenzo Rivera, en la presentación de las bases de la convocatoria. / Víctor Garrido

No obstante, la convocatoria, que previsiblemente saldrá en el plazo de un par de meses, podría incorporar nuevas actuaciones con el objetivo de incorporar a más agricultores y ganaderos. Así lo avanzaba el presidente de Coag Zamora, Lorenzo Rivera, que, junto a Aurelio González (UPA Zamora), Antonio Medina (Asaja Zamora) y Antonio Rodríguez (UCCL Zamora) han asesorado a la institución provincial en la redacción de las bases de la convocatoria, aún por cerrar.

Rivera ha valorado el "compromiso" con un tema tan necesario como es la rebaja de la siniestralidad laboral en el campo, siendo este uno de los sectores más afectados junto a la construcción y el transporte. "Tenemos múltiples accidentes a diario, incluso muerte de compañeros". Al tiempo, muestra su confianza en el éxito de esta convocatoria tras una anterior "bastante descafeinada" por la falta de tiempo y porque "no fue suficientemente informada".

En el mismo sentido se pronunciaba el presidente provincial que aludía a la dificultad de adaptar el presupuesto a una realidad desconocida al tratarse de "líneas de ayudas prácticamente nuevas". Uno de los casos más recientes fue precisamente el de la convocatoria para implementar la adquisición de collares con función de vallado virtual que, ante su alta demanda se incrementará presupuestariamente a lo largo de este año 2026.