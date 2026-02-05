Critican que el "Plan de Aliste" de sanidad "condena" a más de 50 pueblos de Zamora a la desaparición

Ahora Decide ha criticado públicamente que el "Plan Aliste" para la sanidad impulsado por el PP "condena" a más de medio centenar de pueblos zamorano a "desaparecer".

A modo de ejemplo, la formación ha recordado que en seis pueblos del municipio de Rabanales, antes de la pandemia se pasaba consulta una vez a la semana en todos los consultorios médicos, pero en la actualidad, en la mitad de ellos, "el médico ha aparecido una o dos veces en el último año"

La situación, según Ahora Decide, se repite en otros 47 pueblos de la provincia y "el ejemplo más claro" es Monumenta, en el que, en los últimos seis años, la visita del médico se ha limitado a un día cada seis semanas.

Por su parte, los vecinos de Fradellos, Mellanes y Ufones se tienen que desplazar por sus propios medios a otros pueblos del municipio para ser atendidos su médico de cabecera, por lo que, como recalca Ahora Decide, "nunca se habían visto desprendidos del servicio más importante para sus vidas y del que han disfrutado los últimos 50 años".

Para la formación, las carencias en la atención sanitaria son una consecuencia del "Plan de Aliste", que implica "el recorte de servicios presenciales de médicos". Además, precisó que el proyecto piloto de reestructuración sanitaria rural en la comarca, que se aplica desde 2020, "arrastra medidas tan dañinas como la cita previa telefónica que solo interesa a los responsables médicos de las áreas de salud donde esto se está permitiendo y a los responsables de la sanidad provincial que así tienen contentos a los médicos".

Por otra parte, Ahora Decide ha recordado que la población de Aliste acumula una de las medidas de edad más elevadas de Castilla y León y que muchos de sus vecinos no utilizan el teléfono móvil, tienen problemas auditivos y "no entienden sistemas automáticos" de atención, a lo que hay que añadir que algunos pueblos carecen de una cobertura telefónica adecuada.

La suma de estos factores supone que "convertir el teléfono en puerta obligatoria de acceso a los servicios sanitarios públicos sea discriminatorio por edad y capacidad y se expulse silenciosamente a los más vulnerables del sistema sanitario".

Para la formación resulta contradictorio que en algunos de los pueblos afectados se haya invertido dinero público para acometer mejoras de accesibilidad, mobiliario y obras en consultorios que "pasan meses o años cerrados por la desidia de sus alcaldes o transformados en tanatorios para más claridad de la finalidad real del citado Plan Aliste".

En este sentido, Ahora Decide recalcó que "lo que define un consultorio no es el edificio, sino el contenido: días de consulta, horarios estables y presencia médica. Un consultorio impecable, pero sin médico, es sanitariamente inútil".

Otros ayuntamientos de la comarca de Aliste como Gallegos del Río o San Vitero, sí tienen consulta periódica en todos sus pueblos y los vecinos se preguntan ¿por qué en otros ayuntamientos siguen como antes y nosotros no?, subraya la formación, que también remarca que la Junta incumple el Artículo 14 de la Constitución y que en Zamora "hay pueblos de primera y de segunda".

Del mismo modo, acusa a la Administración regional de no acatar los principios rectores de las políticas públicas recogidos en el Estatuto de Autonomía, tales como la prestación de unos servicios públicos de calidad o la necesidad de articular las medidas que sean necesarias para fijar y atraer población.

Por los motivos expuestos Ahora Decide-España Vaciada considera que, cinco años después de su implantación, el plan piloto, que se ha extendido a toda la provincia, "va a ser la sentencia de muerte para muchos pueblos de la zona rural zamorana y especialmente para los más de 50 pueblos de las comarcas del oeste y norte que tienen menos de 50 habitantes".