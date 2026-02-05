Arqueólogos y vecinos apuestan por nuevas excavaciones en El Viso: Estos son los planes

Las expectativas generadas en la primera campaña de excavaciones llevada a cabo en el promontorio de El Viso, situado en Bamba del Vino, dentro del municipio de Madridanos, abren la puerta a nuevos trabajos arqueológicos.

Tal es el objetivo del equipo dirigido por Carlos Sainz, director del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg y profesor de la Universidad de Valladolid, que junto a un grupo de arqueólogos y voluntarios de Bamba y varios pueblos del entorno (Sanzoles, Moraleja o Madridanos), llevó a cabo el pasado verano la prospección arqueológica a lo largo de una semana en el castro zamorano donde se asentó una ciudad vaccea 500 años antes de Cristo.

Reunión de arqueólogos y vecinos en Bamba / Cedida

Trabajos que confirmaron la notable relevancia de un yacimiento con mucha información por descubrir y cargado de incógnitas tan sugerentes como la posibilidad de que sobre el teso que domina la comarca zamorana del Vino se pudiera haber asentado la ciudad de Arbucala asediada por Aníbal en el 220 antes de Cristo. Y justifican la necesidad de continuar las investigaciones para clarificar la trayectoria del pueblo prerromano asentado hace 2.500 años en la parte central de la meseta del Duero. Es además el único yacimiento vacceo en estudio del área occidental.

El equipo de arqueólogos, con Carlos Sanz y Aitor Labajo como directores, ha celebrado una reunión con vecinos de Bamba y otros pueblos del entorno con el fin de organizar la segunda campaña de excavaciones y, lo que es fundamental, disponer de financiación necesaria para abordar los trabajos a lo largo de dos semanas.

GALERÍA | Excavaciones en El Viso / Irene Gómez

La primera medida será una campaña de micromecenazgo (crowdfunding) a través de la Fundación Hispania Nostra, con el objetivo inicial de reunir 18.900 euros necesarios para atender las necesidades del capital humano. Hay que apuntar que estos trabajos no cuentan con ningún apoyo oficial y los arqueólogos los levan a cabo de manera voluntaria, movidos por la relevancia del yacimiento como ha confirmado la primera campaña. Si la financiación lo permite –también se va a recurrir a empresas de la zona– se podrían cubrir necesidades de adecuación del yacimiento con el fin de hacerlo visitable.

"Este año queremos comenzar en abril los trabajos arqueológicos para dedicar el verano a la divulgación del yacimiento" explica Aitor Labajo. Los trabajos darán continuidad a la zona excavada el año pasado y además se va a empezar a recuperar la planta de la ermita. "Pretendemos seguir una secuencia arqueológica a lo largo del tiempo que no está tan estudiada".

De ahí la relevancia de unos trabajos en El Viso que además cuentan con el valor del apoyo decidido de los vecinos de Bamba y pueblos del entorno, como se demostró el año pasado y han vuelto a expresar en la reciente reunión.

Logo del proyecto / Cedida

La intervención en El Viso va dando pasos y se hace visible con un logo que da nombre al proyecto " Vaccea sub manto Viso" que se dará a conocer en la promoción de la campaña de recaudación de fondos a través de Hispania Nostra, asociación que promueve la participación ciudadana y trabaja con otras asociaciones de defensa del patrimonio. Cuenta además con la ventaja de que todas las donaciones efectuadas a través de esta plataforma están sujetas a desgravación fiscal.

El desafío no es baladí para los pueblos y arqueólogos que se proponen situar en el mapa el asentamiento prerromano de notable valor histórico y pueda generar una proyección cultural y turística en la Tierra del Vino.