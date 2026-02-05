Alerta máxima en Aliste: El río Frío, fuera de control, amenaza con arrastrar un emblemático puente

Los temporales Joseph, Kristín y Leonardo se han encargado ellos solos, por un lado, de erradicar de cuajo la preocupante y penosa grave situación de los acuíferos subterráneos que ya aventuraban un verano muy seco y catastrófico para el sector agroganadero y, por otra parte, ha dejado en evidencia la “nefasta gestión de limpieza y mantenimiento de los cauces” por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, creada el 27 de junio de 1927, y dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Las fuertes lluvias que continuaron durante toda la jornada de este jueves han dejado fuera de control a todos los ríos de la comarca y principalmente el Aliste y el Frío llevan ya muchas horas ocupando parte de las calles urbanas de varios pueblos y causando estragos desatando la preocupación, el temor y el malestar entre los vecinos ante la situación más grave vivida en los que llevamos de siglo XXI y que de continuar las precipitaciones como se prevé pueden terminar en una tragedia.

Río Frío

El río Frío que nace en la raya de Sarracín de Aliste y Ferreras de Arriba, recogiendo todas las aguas de la vertiente sur de la Sierra de la Culebra, si bien a Riofrío ya llegaba muy crecido el problema surgía cuando en el paraje de “Pozo el Picaño” recogía las aguas del río “Espinoso” procedente de Cabañas, Campogrande y Bercianos descontrolándose a solo 500 metros del casco urbano de Valer de Aliste, cuya zona baja es un auténtico mar. Justo antes de entrar en la zona urbana ha saltado a la pradera de “Las Eras” y las aguas superan los cincuenta metros de ancho.

El “Puente de Piedra” construido en 1961 con arcos de dos metros de altura, a pesar de su longitud, a las 17 horas ya estaba a punto de colapsar y para mayor desgracia varios árboles (alisos secos) arrastrados por la corriente se han atravesado con dos alternativas y cada cual más preocupante: una, que al llegar los ojos a tope de capacidad arrastren al puente, y la otra que conviertan al viaducto en una presa e inundé las viviendas de la parte de arriba próximas al cauce.

Río Aliste

Si la situación está al límite con el Frío, lo mismo sucede con el río Aliste también fuera de control inundando y convirtiendo en un auténtico mar las zonas urbanas de Mahíde, Pobladura, La Torre, Palazuelo de las Cuevas, San Vicente de la Cabeza, Bercianos y Flores. En Valer pasa al otro lado de la colina de “La Portilla” y ha inundado el valle “La Aguilera”.

En San Vicente de la Cabeza ha inundado la Plaza Mayor y el agua ha entrado en la planta baja de la Casa Consistorial e impidiendo el acceso a la segunda donde se encuentran las dependencias municipales En Bercianos ha inundado la pista polideportiva y la colindante Casa Concejo. En La Torre la plazuela donde se hacen las verbenas de las fiestas es un mar.

A partir de ahí el río Aliste recoge las aguas del Cebal en Valer y el Mena y el Frío en Gallegos del Río con lo cual en Domez de Alba muestra una impresionante estampa digna de ver, aunque sin peligro para el pueblo pues la zona periurbana que está más alta.

Atestigua la creencia alistana que cuando la “Laguna de Bercianos”, situada en un alto junto a la antigua Vereda Real de Galicia, “se arrama la tierra ya no traga”. Pues bien, la laguna natural lleva ya varios días dejando escapar parte de las aguas que la lluvia le tributa como si fuera un río en plena estepa.

Antiguamente en Valer los principales manantiales estaban en la vertiente de la colina de “La Chana” que da al río Frío asegurándose que su principal suministrador era precisamente el acuífero subterráneo que durante las lluvias se abastecía de la laguna de Bercianos.

Carreteras

Las fuertes y continuas lluvias han convertido las cunetas en auténticos ríos afectando a varias carreteras: en la ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde las aguas han ocupado parte de la calzada en el paraje “Manzanera” entre Valer de Aliste y Gallegos del Río. Lo mismo o ha sucedido con el río Mena en Mellanes. En Rabanales un inmueble de la calle “Villa” se vino abajo.

Incertidumbre total entre las autoridades y vecinos de Aliste conscientes que “Va a seguir lloviendo, la tierra ya no traga una gota más y puede pasar cualquier cosa” unos residentes que no ocultan su temor de que se produzca alguna tragedia o desgracia persona: “En el verano nos dejan quemar los pueblos y en el invierno nos dejan morir ahogados: esto es un caos y alguien debe asumir culpas y responsabilidades. No nos acordamos de Santa Barbara hasta que truena y así nos va. La Confederación Hidrográfica del Duero debe asumir responsabilidades. Así no podemos seguir”.