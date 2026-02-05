Hasta 80 km/h: alerta por fuertes rachas de viento en Sanabria y la Meseta de Zamora.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de peligro bajo por viento y deshielos en distintas zonas de la provincia de Zamora para las próximas horas, con especial incidencia durante el jueves 5 de febrero.

En la comarca de Sanabria, se esperan rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, procedentes del suroeste, entre las 8.00 y las 17.59 horas. La probabilidad de que se registren estos episodios se sitúa entre el 40 % y el 70 %, por lo que se recomienda extremar la precaución, especialmente en zonas expuestas y en desplazamientos por carretera.

En la Meseta de Zamora, el viento también será protagonista, aunque con menor intensidad. Las rachas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, en el mismo intervalo horario y con una probabilidad similar. Aunque el nivel de aviso es bajo, las autoridades aconsejan asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y prestar atención a posibles incidencias.

Además, en Sanabria permanece activo un aviso por deshielos desde el mediodía del miércoles 4 de febrero hasta las 11.59 horas del jueves, también con nivel de peligro bajo. El aumento de las temperaturas podría provocar acumulaciones de agua y pequeñas crecidas en zonas de montaña, así como el derribo de árboles de la zona.