Hasta 80 km/h: alerta por fuertes rachas de viento en Sanabria y la Meseta de Zamora
La comarca de Sanabria, en Zamora, es la zona más afectada por el viento, con rachas de hasta 80 km/h que podrían registrarse entre las 8.00 y las 17.59 horas del jueves
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de peligro bajo por viento y deshielos en distintas zonas de la provincia de Zamora para las próximas horas, con especial incidencia durante el jueves 5 de febrero.
En la comarca de Sanabria, se esperan rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, procedentes del suroeste, entre las 8.00 y las 17.59 horas. La probabilidad de que se registren estos episodios se sitúa entre el 40 % y el 70 %, por lo que se recomienda extremar la precaución, especialmente en zonas expuestas y en desplazamientos por carretera.
En la Meseta de Zamora, el viento también será protagonista, aunque con menor intensidad. Las rachas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, en el mismo intervalo horario y con una probabilidad similar. Aunque el nivel de aviso es bajo, las autoridades aconsejan asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y prestar atención a posibles incidencias.
Además, en Sanabria permanece activo un aviso por deshielos desde el mediodía del miércoles 4 de febrero hasta las 11.59 horas del jueves, también con nivel de peligro bajo. El aumento de las temperaturas podría provocar acumulaciones de agua y pequeñas crecidas en zonas de montaña, así como el derribo de árboles de la zona.
- Las poblaciones de ciervos comienzan a recuperarse en la Reserva Regional de Caza 'Sierra de la Culebra
- Una ambulancia que trasladaba a pacientes de Galicia a Madrid, atrapada en la nieve en Zamora
- ACTUALIZACIÓN | Cortada la A-52 y la N-255 tras activarse el nivel negro
- Hallan con vida a la mujer desaparecida en El Perdigón: Así fue su rescate
- El llamamiento de un conductor tras recibir un golpe en su coche en Morales: 'Tienes 24 horas o...
- Recta final del proceso de caducidad de la central de Villalcampo: inspección y presentación de alegaciones
- Muere Pilar Sastre, la telefonista de Puebla que sostuvo a Sanabria en la noche más oscura
- Queda en Zamora para comprar un coche de segunda mano y le roban todo el dinero