Suspendidas cinco rutas escolares por la nieve en Sanabria: hay medio millar de alumnos afectados

Nueva jornada complicada en las carreteras de Sanabria, donde el temporal ha obligado a suspender cinco rutas escolares. En total, 447 alumnos residentes en las localidades de Porto, Lubián, Galende y alrededores han tenido que permanecer en sus casas por precaución.

Así lo avanzaba el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, en el balance de una nueva jornada marcada por el temporal. La situación en las carreteras de Porto, Lubián y Puebla de Sanabria obligaba a primera hora de la mañana a circular con cadenas, si bien en estos momentos se mantienen libres de incidencias.

Los trabajos de limpieza efectuados por el Servicio de Conservación de Carreteras de la Junta de Castilla y León permitía liberar las carreteras de la presencia de nieve y/o hielo. Con todo se mantiene la recomendación de extremar la precaución.

"La semana está siendo complicada y dura", especialmente en Sanabria donde, reconocía el subdelegado, se han concentrado numerosos fenómenos adversos con la presencia de lluvia, nieve, viento y deshielo. En este sentido, Blanco ha alabado la "buena reacción" de la ciudadanía sumado al "comportamiento "extraordinario" de los regidores.

Malestar con los embolsamientos

En cuanto a las quejas por los últimos embolsamientos de camiones, reconocía Blanco que "a veces parece que no gustan mucho" por el "trastorno" que ocasionan. Recuerda que estas decisiones se adoptan con criterios "exclusivamente técnicos" y aplicando una "visión integral", lo que obliga en algunos casos a apostar por nuevos embolsamientos condicionados no tanto por la situación en la provincia de Zamora, sino por la de Ourense "porque si se les deja avanzar (a los camiones) y no se puede entrar en Ourense" hay que pensar "dónde descansarán".

Aviso rojo en Villárdiga

Las lluvias y el aviso por deshielo obliga también a permanecer en alerta continua a la evolución de los ríos. En estos momentos, se ha establecido la alerta roja en el río Valderaduey a su paso por Villárdiga y San Martín de Valderaduey, si bien en estos momentos no ha afectado a ninguna carretera. Pese a la tendencia descendente, los últimos datos recogidos a tiempo real por la Confederación Hidrográfica del Duero arrojan un nivel de 2,49 metros y un caudal de 27,06 metros cúbicos por segundo.

Una situación que se suma al estado del Órbigo a su paso por Manganeses de la Lampreana y Santa Cristina de la Polvorosa, ambos en nivel naranja con 3,23 y 3,22 metros, respectivamente. En nivel amarillo se mantiene el Tera a su paso por Camarzana de Tera y Mózar, también con tendencia descendente y estable. El nivel en este río alcanza los 3,93 metros en el entorno de Camarzana, mientras que en Mózar el caudal es de 174,23 m3/s.

A lo largo de la mañana se ha activado un nuevo aviso con nivel amarillo, que es el río Esla a su paso por Villanueva de Azoague, si bien por el momento la situación se mantiene controlada, tal y como ha podido confirmar el propio regidor municipal.

Ya en Zamora ciudad, se mantiene la atención al estado del Duero con un caudal de 447,08 metros cúbicos por segundo y un nivel de 1,15 metros.

Vientos de hasta 80 km/h y riesgo de deshielo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé fuertes vientos con rachas que en Sanabria pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora y la Meseta de Zamora y el resto de provincia, en algunos puntos, podrían llegar hasta 70 kilómetros por hora. Asimismo, se mantiene activo el nivel amarillo por deshielo en Sanabria.